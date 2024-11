The Judge from Hell kết mở, ẩn ý có phần 2, thẩm phán ác quỷ muốn thành người

HHT - "The Judge from Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) khép lại với cấu trúc đầu cuối tương xứng. Quyết định của Kang Bit Na/ Justitia sau khi Bael tới giao nhiệm vụ được bỏ ngỏ là một trong những tín hiệu được cho là hàm ý có phần 2.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cuối tập 13 của The Judge From Hell, Kang Bit Na (Park Shin Hye) bị đâm chết, thì tới đầu tập 14, cô sống lại. Bael (Shin Sung Rok) muốn trừng phạt Justitia bằng cái chết khủng khiếp nhất, nhưng thiên thần Gariel đã xuống địa ngục để cứu cô. Bà nói cô thả Jung Tae Kyu (Lee Gyu Han) để giữ mạng chỉ là phép thử. Cuối cùng, cô vẫn chọn làm tròn nghĩa vụ và đạo đức của một thẩm phán, kết án tử hình cho tên sát nhân hàng loạt này.

Được trao cơ hội sống tiếp, Kang Bit Na có 3 năm ở nhân gian trước khi trở lại địa ngục. Jung Tae Kyu muốn lợi dụng quyền nghỉ phép đặc biệt do em trai qua đời để vượt ngục. Hắn ta bị phía Kang Bit Na dụ tới căn biệt thự trống, chịu trừng phạt là nhận lại đúng nỗi đau mà hắn từng thực hiện với từng nạn nhân, bao gồm cả bố ruột và Satan. Jung Tae Kyu bị đưa xuống địa ngục, xác của hắn bị treo cổ, bên dưới là quan tài chứa phần cơ thể bị hắn lấy đi của các nạn nhân.

Kang Bit Na và Han Da On (Kim Jae Young) muốn dành 3 năm này để dành những điều ngọt ngào cho nhau. Cô quyết tâm trở thành một thẩm phán chân chính. Sau 2 năm điều chuyển, Bit Na được trở lại tòa án quận trung tâm Seoul. Cô lặng lẽ tới thăm xem cuộc sống của những nạn nhân trong vụ án mà cô từng xét xử. Ai nấy đều đã bình ổn, hướng tới cuộc đời tươi sáng hơn.

Nhưng kết tập 14, Bael lại xuất hiện và trao cho cô nhiệm vụ phải giết 10 kẻ sát nhân đưa xuống địa ngục. Nếu hoàn thành, cô sẽ có được cuộc sống của người thường. Cuối phim là cảnh tương tự tập đầu, Kang Bit Na lại gặp đoàn học sinh tham quan hỏi về bức tượng nữ thần công lý. Nhưng câu trả lời của cô không còn là "trên đời này không có công lý", mà đã chi tiết hơn.

Nữ thần bịt mắt để đưa ra phán quyết đúng, cân để đong đếm tội ác và dùng kiếm để trừng phạt. Công lý là khi người tốt được hạnh phúc còn kẻ xấu bị trừng phạt, còn cô là "thẩm phán đến từ địa ngục". Một kết thúc mở khiến nhiều khán giả tin rằng đáp án của Bit Na sẽ là thực hiện yêu cầu của Lucifer cũng như Bael. Nhưng cách thức thực hiện của cô có lẽ sẽ không còn lạnh lùng như trước.

Người xem nghi ngờ The Judge From Hell sẽ có phần 2 vì cái kết mở mập mờ này. Thứ nhất, đội điều tra của Han Da On nhận vụ án tên sát nhân hàng loạt 2 năm chưa bị bắt. Thứ hai, Kang Bit Na sẽ có cách xử lý ra sao với nhiệm vụ xử tử 10 kẻ sát nhân. Cô muốn làm việc đúng chức trách của thẩm phán, vì thế, sẽ rất mâu thuẫn nếu Bit Na cố ý đưa ra bản án nhẹ đầy tranh cãi chỉ nhằm mục đích thả tự do cho những tên sát nhân, tạo cơ hội cho cô bí mật mở "phiên tòa địa ngục".

"Giao diện" của Bael khi tới tòa án gặp Kang Bit Na vẫn đầy lấn cấn. Rõ ràng, màu sắc đại diện của anh là màu xanh dương, nhưng cả lần cuối gặp này và lần giao nhiệm vụ trước, Bael bước ra trong ánh đỏ cam. Sắc đỏ cam này vốn đại diện cho Satan. Cách ác quỷ đứng thứ 2 địa ngục như Satan bị tiễn về địa ngục quá dễ dàng cũng làm khán giả hoài nghi. Những điều này là một dấu hiệu khác cho thấy The Judge From Hellsẽ còn phần 2, khi Satan còn dã tâm.

Hiện tại, nhà đài vẫn chưa có thông báo liên quan tới mùa tiếp của The Judge From Hell, nhưng người hâm mộ đều ngóng đợi. Phim khép lại với rating tập cuối là 11,9%, dẫn đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh, dù không phải con số cao nhất toàn đợt chiếu.