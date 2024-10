The Judge From Hell tập 11, 12: Ác quỷ Bit Na mất sức mạnh, Han Da On còn sống?

HHT - Cuối tập 10 của "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục), trông như Han Da On đã đỡ nhát đâm của Paimon cho Kang Bit Na/ Justitia. Nhưng chàng thanh tra có "đi bán muối" nhanh như vậy?

Ngoại trừ bức ảnh của anh bị ai đó găm dao vào thì không có cảnh nào của Han Da On (Kim Jae Young) xuất hiện trong trailer tập 11 The Judge From Hell. Ác quỷ Paimon và Justitia (Park Shin Hye) là kẻ thù từ 400 năm trước. Hắn muốn nhân nhiệm vụ này giết chết cô để nắm quyền ở địa ngục. Cuối tập 10, Han Da On đã đưa lưng đỡ nhát đâm của Paimon về phía Kang Bit Na - Justitia. Tuy nhiên, chưa rõ anh có bị đâm trúng hay không.

Nhá hàng xuất hiện cảnh một kẻ nào đó đâm dao vào ảnh của Da On. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy chàng thanh tra chưa chết, nên mới có người căm phẫn muốn thủ tiêu anh. Koo Man Do (Kim In Kwon) hẳn đã cùng Bit Na tới cứu Han Da On. Có khả năng anh hoặc A Rong/ Venato (Kim A Young) quay lại khu nhà hoang kịp để trừ khử Paimon, trước khi hắn kịp đâm Da On hoặc Bit Na.

Ở teaser tập 11, Venato không giấu giếm ý định muốn giết Da On để Justitia hoàn thành nhiệm vụ. Những khung hình sau cho thấy Venato vẫn đồng hành cùng nữ quỷ trong các kế hoạch sau, bất chấp việc Justitia đã dần có nhân tính. Tuy nhiên, "cấp trên" của họ - Bael sẽ không để yên việc này.

Bael tước bỏ sức mạnh của Justitia, vẫn bắt cô phải hoàn thành nhiệm vụ. Tập 11 và 12 có lẽ sẽ đầy khó khăn cho thẩm phán ác ma vì thiếu đi quyền năng siêu việt. Dù vậy, gương mặt với nụ cười đắc thắng của cô trong teaser đang lấp lửng rằng nữ quỷ vẫn sẽ thành công "mở phiên tòa địa ngục" với những kẻ sát nhân.

Vụ truy tìm sát nhân J khả năng cao sẽ có kết quả trong tập 11 và 12. Kang Bit Na tới quỳ xin nghị sĩ Jung nhận cô là con dâu có lẽ là để tìm cơ hội điều tra kỹ về Jang Sun Ho. Cô tìm ra một căn phòng ẩn và dường như là cả bí mật đen tối của Sun Ho. Cả hai giằng co trong căn phòng. Mất sức mạnh khiến Kang Bit Na không thể áp đảo Jang Sun Ho. Phân cảnh này kích thích sự tò mò của khán giả về khả năng thoát thân của nữ quỷ.

Ở tập trước, Kang Bit Na không khẳng định Jang Sun Ho là sát nhân J. Vì cô chỉ thấy anh ta đứng ở đó khi đội trưởng Kim mất, cô không thấy mặt người đã trực tiếp nổ súng hay đánh nữ đội trưởng. "Biệt đội ác quỷ" nghi ngờ J chính là Satan vì hắn luôn lấy mỗi nạn nhân một bộ phận trên cơ thể. Đây là điều kiện để J có thể tái tạo thân thể, kết hợp với kylum, duy trì cuộc sống vĩnh hằng ở nhân giới.

Quá nhiều ẩn ý được tung ra nhưng J lẫn Satan vẫn chưa lộ diện khiến khán giả sốt ruột. Ngoài ra, cái chết của Kang Bit Na "bản real" và sự thối nát trong nhân cách của gia đình nghị sĩ Jung vẫn chưa có dấu hiệu bị phanh phui. Fan hy vọng The Judge From Hell sẽ duy trì phong độ, đưa ra những cách gỡ rối hợp lý vì chỉ còn 4 tập nữa là phim kết thúc.