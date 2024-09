"The Judge From Hell" bùng nổ rating, Park Shin Hye một mình cân hai vai

HHT - "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Từ Địa Ngục) vừa phát sóng đã khiến màn ảnh nhỏ Hàn Quốc bùng nổ. Park Shin Hye một mình cân 2 vai, diễn xuất khiến người xem "sởn gai ốc" ngay từ những phút đầu tiên.

Đầu năm, khán giả được thấy một Park Shin Hye vừa hài hước vừa đầy ưu tư trong vai bác sĩ gây mê bị trầm cảm với Doctor Slump (Nốt Trầm Đời Bác Sĩ). Màn tái xuất hiện tại của cô với The Judge from Hell là hình ảnh hoàn toàn đối lập, cũng là cú lột xác ngoạn mục trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Park Shin Hye một mình đảm nhận 2 vai tròn trịa. Một bên là linh hồn Kang Bit Na hoảng loạn, sợ hãi khi phải chịu giày vò ở địa ngục. Một bên là Bit Na đã bị nữ quỷ Justitia (Oh Na Ra) mượn xác, tàn nhẫn, sắc bén, ngông cuồng.

Kang Bit Na bị một tên tội phạm đâm chết rồi lạc xuống căn phòng xét xử của Justitia. Justitia không quan tâm tới lời giải thích của Kang Bit Na, mặc định cô là kẻ giết người mới tới đây, bất chấp luật lệ mà đóng dấu, đẩy cô xuống địa ngục. Chủ nhân Bael (Shin Sung Rok) đã trừng phạt Justitia bằng cách đưa cô xuống trần gian, sống trong thân phận thẩm phán của Bit Na để tìm ra 10 kẻ sát nhân (không biết hối cải, không được tha thứ) mang xuống địa ngục. Thời hạn là 1 năm. Nếu không làm được, Justitia sẽ nhận án tử.

Thẩm phán Kang mang linh hồn Justitia là "nữ quỷ" mê hàng hiệu (dù phải trả góp và dùng thẻ ghi nợ), thích được khen, luôn phải xinh đẹp mọi lúc, mỗi bước đi là "slay tới bến", sở hữu "1001" biểu cảm đầy "phán xét" khi nghe lời biện minh giả dối của bị cáo khiến khán giả thích thú. Cô kiêu ngạo, không kiêng nể với bất cứ ai, bất cứ đâu, dù là trong phiên tòa.

Trong vụ án Cha Min Jeong bị bạo hành, cô cố ý đưa ra mức án nhẹ cho Moon Jeong Jun để anh ta có cơ hội quay lại tiếp tục bạo hành cô, "giết chết" tâm hồn của Min Jeong. Như vậy, Moon Jeong Jun sẽ chính thức đủ điều kiện để Kang Bit Na lôi anh ta xuống địa ngục.

Quyết định của cô tàn nhẫn như hành vi cô dùng vũ lực trừng phạt Moon Jeong Jun. Nhưng cách xây dựng nhân vật khéo léo của biên kịch và cách diễn giải của Park Shin Hye làm khán giả không thể ghét nhân vật này. Bởi án tù cao nhất 1 năm chỉ là kế hoãn binh, với kẻ biến thái như Jeong Jun, chỉ có đưa hắn xuống địa ngục thì Min Jeong và gia đình mới an toàn, khởi đầu cuộc sống mới. Kang Bit Na nói rằng trên đời không có công lý. Nhưng chính cô lại từng bước nỗ lực tìm ra sự thật, đòi lại công bằng.

Ánh mắt, nụ cười của cô khi "tác động vật lí" Moon Jeong Jun khiến người xem vừa gai người vừa mê đắm. Những lời nói tưởng như phũ phàng, lạnh lùng của cô lại phần nào giúp đối phương được an ủi, giác ngộ.

Mới tập 2, nữ chính đã đâm nam chính, nhưng nào có chuyện anh "bán muối" sớm vậy. Bael hiện lên và nói nhát dao của Bit Na tiếp tục sai lầm, tức là Da On không hề giết 3 người mà không ân hận như những gì anh nói trong cơn say. Teaser tập 3 đã kích thích sự tò mò của người xem về quá khứ của anh thanh tra Han Da On (Kim Jae Young).

Trên các diễn đàn bàn luận tại Hàn, Knet khen ngợi không dứt cốt truyện gay cấn, hấp dẫn. Những "miếng hài" được thả nhẹ để phim không quá nặng nề, u ám. Những chi tiết ẩn ý được cài cắm dần, đủ gợi ra mâu thuẫn và kích thích người xem phải suy đoán và trông đợi diễn biến tiếp theo.

Diễn xuất của Park Shin Hye xuất thần, ngoạn mục. Kim Jae Young cũng từng bước trở thành "anh chồng" mới trong lòng khán giả với sự cool ngầu, tốt bụng và điển trai. Rating trung bình toàn quốc tập 1 là 6,8%, và tăng vọt lên 9,3% ở tập 2. Điều này đã chứng minh cho sức hút khó cưỡng của The Judge from Hell với khán giả nội địa.

Phim gồm 14 tập, lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.