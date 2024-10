The Judge From Hell tập 9: Thanh tra mới đe dọa tính mạng Kang Bit Na, Han Da On

HHT - Tập 9 của "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) xuất hiện một nhân vật mới - thanh tra Jang Munjae. Hắn là một con quỷ, thân thiết với A Rong và liệu có ra tay với Han Da On?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau "phiên xét xử" ở công viên giải trí, Kang Bit Na/ Justitia (Park Shin Hye) liên tục rơi nước mắt không kiểm soát. Những cảm xúc của con người dần nảy sinh và biến chuyển rõ ràng hơn tới chính cô cũng khó hiểu và muốn phủ nhận nó. Nữ thẩm phán dần dao động với Han Da On (Kim Jae Young) nhiều hơn, đau lòng khi thấy buồn, bảo vệ anh khỏi rắc rối, hay sợ anh sẽ biến mất.

Tập 9 của The Judge From Hell, bà Mi Ja (Kim Young Ok) đã tiết lộ thân phận thật là thiên thần Gabriel trước Bit Na. Trong khi nữ quỷ xử tử những kẻ sát nhân thì Gabriel nhập vào thân xác của những người thường khác nhau để cứu các nạn nhân. Thiên thần xuống thế gian để cứu người tốt và người nghèo. Gabriel đã luôn và muốn bảo vệ Han Da On. Nhưng hiện tại, anh đã nảy sinh ý niệm giết người, thiên thần không thể bảo vệ Da On được nữa. Người duy nhất cứu được Da On chỉ còn Bit Na.

Kang Bit Na buộc phải đưa ra lựa chọn. Vì lời tiên tri của Gabriel nói rằng cô hoặc Da On sẽ phải chết nếu ở bên nhau. Bề ngoài, cô nói rằng bản thân chỉ lợi dụng anh để tìm kiếm những kẻ như sát nhân J. Nhưng thực tế, cô lại không muốn rời xa hay để mất anh.

Tập 9 đang hướng người xem tin rằng J là Jung Sun Ho - con trai thứ 2 của nghị sĩ Jung Jae Gul. Vì anh ta chính là kẻ mà Kang Bit Na nhìn thấy trong đoạn ký ức trước khi chết của đội trưởng Kim So Young. Đoạn teaser tập 10 cũng cho thấy anh ta cầm con dao giống J từ trong hộc tủ, và Bit Na dường như quyết định mở "phiên tòa địa ngục" với Jang Sun Ho.

Bên cạnh đó, A Rong/ Venato (Kim A Young) đã biết chuyện Kang Bit Na khóc và dần có tính người. Tuy nhiên, cô chỉ yêu cầu Koo Man Do (Kim In Kwon) làm "gián điệp", theo dõi Justitia cho mình. Đoạn chào hỏi ở cửa hàng tiện lợi phần nào cho thấy A Rong vẫn sùng bài nữ quỷ, cô nói rằng "mong chị sẽ không làm em thất vọng".

Cuối tập 9, thanh tra mới cùng đội với Han Da On - Jang Mun Jae đã phát hiện thanh tra Han cố ý xóa đoạn camera giám sát ghi lại cảnh Bit Na tới hiện trường án mạng. Mặt khác, anh tới gặp A Rong, đồng thuận với ý định sẽ giết Han Da On - người biết thân phận thật và làm Kang Bit Na dao động, trong lúc đau khổ nhất, theo cách tàn bạo nhất.

Jang Mun Jae là một con quỷ khác tới từ địa ngục. Nhưng anh ta là Bael mượn xác hay là một ác quỷ có chức trách mới? Chức vụ của Jang Mun Jae chắc chắn cao hơn A Rong vì cô đã cúi đầu khi nói chuyện và nghe lời anh ta răm rắp.

Teaser tập 10 của The Judge From Hell đầy kịch tính khi không chỉ hé lộ Kang Bit Na mở phiên xét xử với kẻ được cho là J, mà còn có đoạn cô bị Han Da On truy sát. Với ánh mắt và tính cách của nam thanh tra, khả năng cao là anh bị chiếm xác. Nhưng ai là kẻ đã "dựa" Da On, là Mun Jae hay Bael, Venato, hoặc thậm chí là Satan - con quỷ làm phản đã trốn thoát khỏi địa ngục nhiều năm trước.

The Judge From Hell tập 10 sẽ lên sóng vào tối 19/10, dự đoán sẽ giúp phim chạm đỉnh rating - tỷ suất người xem mới.