The Judge From Hell tập cuối: Thiên thần cứu Kang Bit Na, Satan chưa bị tiêu diệt?

HHT - Đây là những suy đoán trước thềm 2 tập cuối của "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục). Satan có lẽ không bị tiễn về địa ngục dễ dàng như vậy ở tập 12. Cuộc chiến cuối cùng của Kang Bit Na/ Justitia sẽ là với Satan hay Bael?

Cuối tập 12 của The Judge From Hell, Bael (Shin Sung Rok) đã xuất hiện ở văn phòng của Kang Bit Na/ Justitia (Park Shin Hye), ra lệnh cho cô hãy thả sát nhân J - Jeong Tae Gyu, rồi xử tử anh ta về địa ngục.

Tuy nhiên, có một điểm "là lạ" trong cảnh này, đó là màu đại diện cho Bael. Suốt từ đầu phim, Bael luôn xuất hiện trong hào quang xanh với chân nhện. Nhưng ở cảnh trên, anh tiến tới với màu đỏ. Mà đỏ cam lại là màu đại diện cho Satan (Park Ho San).

Tập 12, Justitia mất một hồi vật lộn là đã tiễn Satan vào cửa địa ngục. Satan đứng vị trí thứ 2 ở địa ngục, ngang hàng với Bael, tức là sức mạnh, quyền năng của hắn cũng phải ngang ngửa. Bael "thở một hơi" cũng có thể "bóp chết" Justita, vậy thì việc thẩm phán ác ma đánh nhau một lúc đã hạ được Satan mà không tổn hại nhiều là quá dễ dàng.

Cứ cho rằng Justitia là người kế nhiệm hoàn hảo của Bael, nhưng cô vẫn là cấp dưới, về mặt lý thuyết, việc cô có thể một mình hạ Satan là khá khó. Suy ra là, khả năng cao Satan chỉ giả vờ thua cuộc, hắn đã giả làm Bael tới tìm Justitia để ra lệnh cho cô thả Jeong Tae Gyu. Ác quỷ này muốn làm gì tiếp theo rất khó đoán, nhưng mục đích có thể là giúp hắn duy trì cuộc sống vĩnh hằng ở nhân gian hoặc làm loạn địa ngục một lần nữa để nắm quyền.

Teaser tập 13 của The Judge From Hell có cảnh Justitia bị kẻ nào đó đâm bị thương, bất tỉnh. Đây có phải hệ quả từ cuộc chiến cuối cùng với Satan hay Jeong Tae Gyu, hoặc sự trừng phạt của Bael?

Thiên thần Gariel đã nói nếu ở cố Justitia và Han Da On (Kim Jae Young) cố chấp ở bên nhau, một trong 2 người sẽ chết. Lời tiên tri chưa bao giờ sai. Tức là khả năng cao nếu không phải cú đâm trên thì kiểu gì nữ quỷ cũng tiêu đời.

Nhưng cũng lưu ý rằng, Gariel nói mình hạ phàm là để bảo vệ người tốt và người nghèo. Bà từng nói không thể bảo vệ Da On do anh có ý nghĩ giết người, nhưng suy cho cùng vẫn giúp đỡ anh vì bản chất chàng thanh tra vẫn là người tốt. Justitia đã có nhân tính, trở nên thấu cảm và tốt bụng. Đây có thể là lý do thiên thần Gariel sẽ giúp đỡ Justitia. Bà nói một trong hai người sẽ chết, chứ không nói là không có thể hồi sinh.

Ngay tập đầu tiên, Justitia luôn khẳng định mình là ác quỷ nhưng khi hỏi nữ thần công lý cô cũng nói ra tên mình. Lời thoại của phim cũng đặt dấu hỏi liệu ác quỷ có được lên thiên đàng hay không? Giả thuyết được đặt ra cho kết thúc của Justitia khá nhiều, trong đó có khả năng cô sẽ "chuyển cấp" từ ác quỷ thành nữ thần.

2 tập cuối sẽ soi chiếu cho những suy đoán trên đúng được bao nhiêu phần. The Judge From Helltập 13 và 14 lên sóng vào tối 1 - 2/11.