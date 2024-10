The Judge From Hell tập 13, 14: Han Da On cứu Justitia lúc gặp nguy, vẫn còn bí mật

HHT - "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) chỉ còn 2 tập là kết thúc nhưng dường như vẫn còn bí mật nào đó chờ lật mở. Kang Bit Na/ Justitia và Han Da On sẽ hạnh phúc bên nhau hay sinh ly tử biệt?