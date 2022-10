The Masked Singer Vietnam: Hoàng Tử Rồng khiến cư dân mạng gọi tên Noo Phước Thịnh

HHT - Trong đoạn trailer vừa được tiết lộ, "The Masked Singer Vietnam" tiếp tục giới thiệu mascot Hoàng Tử Rồng. Ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu thu thập dữ liệu và dự đoán danh tính thật sự của nhân vật này.

Theo đó, nhân vật này đã thực hiện thử thách là trình bày một ca khúc để khán giả bình chọn. Kết quả, sau khi biểu diễn, Hoàng Tử Rồng đã nhận được đến 91,26% số bình chọn tại chỗ. Do đó, anh chính thức lọt vào Top 5 Mascot tranh tài tại vòng Bán kết của The Masked Singer Vietnam.

Tương tự các giọng ca khác của chương trình, Hoàng Tử Rồng được MC Ngô Kiến Huy bật mí là một giọng ca tầm cỡ. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận dự đoán về thân phận của Hoàng Tử Rồng. Những cái tên đình đám như Hà Anh Tuấn, Erik, Hoàng Dũng… đều được cư dân mạng đưa vào "tầm ngắm".

Trong đó, khá nhiều bình luận dự đoán Hoàng Tử Rồng không ai khác ngoài Noo Phước Thịnh. Bởi vì nam ca sĩ sinh vào năm 1988, tuổi Rồng, trùng với tên gọi của Mascot. Anh cũng là cái tên hiếm hoi có "dữ liệu cá nhân" liên quan đến hình ảnh Hoàng Tử Rồng.

Noo Phước Thịnh cũng là một trong những giọng ca được khán giả biết đến với danh xưng "Hoàng tử Ballad" của V-Pop. Xuyên suốt sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ sở hữu loạt bản hit triệu view như: Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, Mãi Mãi Bên Nhau, Những Kẻ Mộng Mơ, Như Phút Ban Đầu...

Tuy nhiên, một số khán giả cũng cho rằng The Masked Singer Vietnam vẫn có thể mang đến những điều ngoài mong đợi. Mascot Hoàng Tử Rồng có thể là một nhân vật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trước đó, tập 14 của chương trình đã giới thiệu đến người xem mascot "Anh Cloud" - chàng ca sĩ Gen Z người Mỹ Hayd. Anh là tác giả và giọng ca của bản hit Head In The Clouds đã phá đảo các mạng xã hội tại Việt Nam trong thời gian dài.