The Masked Singer Vietnam: Lộ diện giọng ca diva khiến Trấn Thành “lật mặt” với Tóc Tiên

HHT - Tập đầu tiên "The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ" chính thức ra mắt và giới thiệu đến khán giả 5 nhân vật mascot với giọng ca "khủng" và vô cùng khó đoán.

Theo đó, tập 1 giới thiệu bảng đấu đầu tiên với sự tham gia của 5 ca sĩ - nghệ sĩ trong tạo hình mascot: Lady Mây, Miêu Quý Tộc, Phi Hành Gia Heo, Chàng Lúa và Kim Sa Ngư. Các giọng ca thể hiện lại những bản hit đình đám được phối mới. Trong đó, nhân vật có "bí danh" Lady Mây thu hút sự yêu thích của khán giả trường quay và dàn cố vấn bởi giọng hát "thần sầu" của mình.

Trước tiên, hàng loạt dữ liệu về Lady Mây được chương trình đưa ra khiến Hội đồng cố vấn vô cùng bối rối. Với suy luận Lady Mây đến từ vịnh Bắc Bộ và từng mất đi hy vọng nên quyết đi đến chân trời mới khiến Trấn Thành suy luận Lady Mây từng thay đổi dòng nhạc để trở lại thống trị. Do đó, đây có thể là nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Nhưng với cụm từ “I will always love you”, Trấn Thành đã phải gọi ngay tên Hương Tràm trong sự bàng hoàng. Với việc xuất hiện của chiếc vé máy bay cùng ký tự V trong đoạn video giới thiệu, Wowy suy luận ra đó là tên một cuộc thi âm nhạc. Điều này cũng khiến Tóc Tiên khá bất ngờ và đồng tình.

Ngay khi vừa cất giọng thể hiện ca khúc All By Myself, Lady Mây đã khiến khán giả "nổi da gà", còn Hội đồng cố vấn thì không ngừng hò reo. Giọng hát đầy nội lực kèm kỹ thuật điêu luyện đã giúp Lady Mây tỏa sáng và làm chủ hoàn toàn sân khấu. Những nốt cao được Lady Mây thể hiện một cách dễ dàng. Tone giọng dày cao vút của cô khiến Hội đồng cố vấn và khán giả phải kinh ngạc.

Với màn thể hiện thăng hoa, Hội đồng cố vấn đề ra cho mình được những đáp án. Cực đáng yêu, Lady Mây nhận mình rất hâm mộ Trấn Thành và bản thân rất mong chờ được gặp anh. Qua cách nói chuyện này càng khiến nam cố vấn thêm khẳng định Lady Mây thuộc thế hệ 9x.

Ngoài ra, Lady Mây từng tham gia cuộc thi âm nhạc trước đây. Thêm vào đó, việc nữ ca sĩ có thể hát lên được quãng giọng của Céline Dion như thế ở Việt Nam khiến Trấn Thành liệt kê hàng loạt cái tên như: Hương Tràm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến và Lâm Bảo Ngọc.

Rapper Wowy cũng thay đổi đáp án từ Thu Minh sang Hương Tràm. Minh Hằng dù viết đáp án là Hương Tràm nhưng cô nàng lại khá lung lay trước hai cái tên Vũ Thảo My và Hòa Minzy. Mọi người đều mong muốn tìm ra nhân vật thật sự đang hóa thân thành Lady Mây.

Với kết quả bình chọn từ hội đồng cố vấn và 99 khán giả trường quay ở tại lượt bình chọn đầu tiên, Lady Mây dẫn đầu áp đảo với 54,36%. Ở vị trí thứ 2 với 18,45% là Miêu Quý Tộc, thứ 3 với 11,65% là Phi Hành Gia Heo, Chàng Lúa xếp vị trí thứ 4 với 8,74%. Tạm ở vị trí cuối bảng là Kim Sa Ngư với 6,8% kết quả bình chọn.

Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng vì vẫn còn 1 vòng thi nữa. Tập 2 The Masked Singer Vietnam với sự góp mặt của cố vấn khách mời Trúc Nhân sẽ chính thức vào thứ Bảy tuần sau.