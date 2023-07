LyLy chinh phục "tỷ tỷ" Ella khi hát nhạc phim "Tân Dòng Sông Ly Biệt" bằng tiếng Hoa

HHT - Trong tập đầu tiên của show giải trí "The Next Stage 2023" vừa lên sóng, LyLy tỏa sáng với hình tượng ngọt ngào cùng khả năng hát tiếng Trung ấn tượng.

Ly Ly chọn phong cách quen thuộc của mình khi diện chiếc váy xòe đơn sắc, ôm đàn guitar và thể hiện ca khúc nhạc phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Lyly khiến dàn cố vấn bất ngờ với khả năng hát tiếng Trung "chuẩn chỉnh" của mình, thậm chí nữ ca sĩ Ella còn phải thốt lên rằng: “Tôi yêu thích giọng hát của cô ấy”.

LyLy cho biết cô rất yêu thích ca khúc Rất muốn rất muốn từ lâu. Vì thế, ngay trong tập mở màn của The Next Stage, nữ ca/nhạc sĩ đã chọn thể hiện ca khúc này, một bài hát quen thuộc với cả khán giả Việt Nam lẫn Trung Quốc. LyLy cho biết cô dành khoảng 3 tháng để học tiếng Hoa và tập luyện cho các tiết mục.

Trước LyLy, Chi Pu là nữ nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Nếu các phần trình diễn của Chi Pu gây ấn tượng bởi phần dàn dựng sân khấu, vũ đạo, trang phục... thì LyLy tập trung vào điểm mạnh là giọng hát. LyLy cũng là người sáng tác loạt bản hit V-Pop như Không Sao Mà Em Đây Rồi, Sao Anh Chưa Về Nhà, Anh Nhà Ở Đâu Thế?, Bởi Vì Là Khi Yêu, Lời Đường Mật... Do đó, khán giả kì vọng chuyên môn âm nhạc sẽ giúp LyLy tỏa sáng và trở thành điểm nhấn trong các tập tiếp theo của The Next Stage.

Với phong cách nhẹ nhàng, đơn giản cùng giai điệu mượt mà của ca khúc. Lyly đã mang đến một làn gió mới cho ca khúc Rất muốn rất muốn. Nam ca sĩ Jay Park cũng say mê, đung đưa đèn flash để cổ vũ cho phần trình diễn của LyLy.

Với phần trình diễn hoàn thiện về cả phần nhìn và phần nghe, chủ nhân bản hit 24H đã chiếm được vị trí cao ngay ngày đầu “đem chuông đi đánh xứ người”. Chia sẻ cảm xúc của mình, LyLy cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại show diễn.

Trên trang cá nhân, LyLy nhắn nhủ với khán giả: "Phần trình diễn đầu tiên của LyLy tại The Next Stage 2023. Hành trình mới đầy cam go đã chính thức bắt đầu , mọi người hãy đồng hành cùng Ly nhé".