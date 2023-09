The Next Stage: LyLy nâng cấp "visual", kết hợp cực tình cảm cùng Sunny Lukas

HHT - Sau khi được An Kỳ bảo vệ và tiến đến vòng Công diễn 4, LyLy cùng các thí sinh còn lại chia làm ba đội và đấu loại theo đội. Trong phần thi mới nhất tại The Next Stage, nữ ca sĩ có màn kết hợp ngọt ngào cùng Sunny Lukas.

Dù không tạo được hiệu ứng rầm rộ nhưng các phần thi của LyLy tại The Next Stage vẫn được khán giả quan tâm và theo dõi. Trong tập tuần trước, phần trình diễn của giọng ca 24H đã gặp sự cố nhỏ về mặt trang phục. Do đó, phần thi lần này cho thấy sự chỉn chu và trọn vẹn hơn ở khâu dàn dựng sân khấu. Theo đó, mở màn cho đêm Công diễn 4, LyLy kết hợp cùng với Sunny Lukas trong ca khúc Golden Hour. Cả hai chỉ có khoảng vài tiếng tập luyện cùng nhau nhưng vẫn thể hiện được sự ăn ý trên sân khấu. LyLy và Sunny Lukas thay phiên nhau vừa đàn vừa hát và khiêu vũ cùng nhau với những động tác dứt khoát, đẹp mắt. Dàn mentor cũng bày tỏ sự bất ngờ và hài lòng khi theo dõi phần thi của bộ đôi. Jackson Wang nhận xét phần nhảy cuối của cả hai giống như Beauty and the Beast và tỏ ra thích thú với tiết mục. Về mặt tạo hình, cư dân mạng cho rằng LyLy có sự "thăng hạng" rõ rệt, visual cũng trở nên nổi bật hơn. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm trắng và tạo điểm nhấn với chiếc băng che mắt ở phần đầu. Trước những lời khen dành cho phần thi của mình, LyLy bày tỏ sự hạnh phúc trên trang cá nhân: "Cảm giác ý tưởng của mình được thực hiện trên sân khấu một cách hoành tráng thiệt là đã". Trên các trang mạng xã hội, fan để lại nhiều bình luận khích lệ tinh thần LyLy: "Visual và phần trang điểm của LyLy đều tuyệt vời", "Màn kết hợp của cả hai rất ăn ý với nhau", "Xem hai anh chị trình diễn nhưng người rung động lại là em", "Sân khấu đẹp mắt, LyLy tiến bộ thấy rõ"... Tại chương trình, giám khảo khách mời Amber Liu cũng cho rằng LyLy và Sunny Lukas đã có sự kết hợp rất ăn ý. Về Phần Ella, nữ giám khảo còn kêu "1-2-3 dô" để ăn mừng cùng LyLy. Khi Lyly hỏi ai hướng dẫn cho chị "1-2-3 dô" thì nữ giám khảo không ngần ngại gọi tên Chi Pu. Sau mỗi vòng đấu, Lyly đã ngày càng tiến bộ và thể hiện được bản thân trên sân khấu The Next Stage 2023. Cô luôn biết cách gây ấn tượng và lột xác qua từng vòng đấu, mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả và dàn cố vấn.

