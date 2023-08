LyLy gặp sự cố bất ngờ trên sân khấu, rơi vào vòng nguy hiểm tại "The Next Stage"

HHT - Trong đêm công diễn 3 của The Next Stage 2023, LyLy phải đấu loại trực tiếp với nam ca sĩ Cealan đến từ Mỹ. Cả hai cùng chọn ca khúc tiếng Anh Swim để thi tài.

Trước đó, người hâm mộ khá lo lắng cho LyLy khi thấy nữ ca sĩ khá lạc lõng trong chương trình. Bất đồng ngôn ngữ cộng với hạn chế khi trình diễn những ca khúc tiết tấu sôi nổi, kèm vũ đạo khiến các thí sinh khác trong cuộc thi ngại hợp tác cùng LyLy. Cư dân mạng cũng cho rằng ê-kíp hỗ trợ, truyền thông cho LyLy khá yếu khiến cô có phần đơn độc trong hành trình "đem chuông đánh xứ người".

Rất quyết tâm cho một cú bứt phá ở màn công diễn thứ 3 của The Next Stage, LyLy đầu tư rất nhiều cho tiết mục Swim. Nữ ca sĩ bắt đầu phần thi với một chiếc đầm hồng dịu dàng, nữ tính rồi bất ngờ có màn "thay đồ" ngay trên sân khấu để lột tả hình thượng mạnh mẽ, cá tính.

Màn "biến hình" được LyLy thực hiện ở giữa phần biểu diễn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không may gặp sự cố khi chiếc váy hồng bị mắc lại phía sau. Phát hiện tình hình, LyLy cũng nhanh chóng xử lý và tiếp tục tiết mục sôi động.

“Dù có một chút sự cố trong phần trang phục nhưng đó cũng là một bài học về việc xử lý khủng hoảng trên sân khấu dành cho Lyly và các bạn thí sinh. Tôi nghĩ LyLy đã xử lý rất tốt vấn đề mình gặp phải. Ngay cả khi bạn ngồi xuống và kéo micro, bạn hát nốt cao cũng không ảnh hưởng gì. Tôi nghĩ bạn rất tuyệt vời và chuyên nghiệp” - nữ ca sĩ Ella dành lời động viên cho nữ ca sĩ đến từ Việt Nam.

Đáng chú ý, aespa NingNing đã ra sức bảo vệ LyLy khi tranh luận cùng các cố vấn khác. Cô cho biết mình là người chứng kiến LyLy từ các vòng trước của The Next Stage. NingNing nhìn thấy sự cố gắng, tiến bộ của LyLy qua từng ngày. Đại diện của Việt Nam đã có phần trình diễn khá thuyết phục.

Trên các fanpage tại Việt Nam, phần thi của LyLy cũng nhận về nhiều nhận xét, góp ý. Một số khán giả nhận định sự mờ nhạt của LyLy tại chương trình đến từ việc cô vẫn chưa thực sự bứt phá khỏi hình tượng nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong khi đó, đa số các thí sinh còn lại đều rất cá tính, mạnh mẽ và nổi bật theo cách riêng.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến ghi nhận LyLy đã nỗ lực không ngừng qua từng đêm công diễn trong một cuộc thi có tính cạnh tranh cao như The Next Stage. Khán giả hy vọng nữ ca - nhạc sĩ sẽ có cú "lội ngược dòng" trong các tập sau.

Khép lại tập này, LyLy vẫn không thể chiến thắng trước Cealan. Cô rơi vào nhóm nguy hiểm và có nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, theo luật của chương trình nếu thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm mà được “bảo vệ” thì sẽ tiếp tục vào vòng kế tiếp. Và LyLy đã được An Kỳ - đồng đội ở phần công diễn trước đứng ra “bảo vệ” để tiếp tục hành trình tại The Next Stage.