The Odyssey: Những bối cảnh chưa đoàn phim nào dám thử ngoài Christopher Nolan

HHTO - Từ bờ biển Địa Trung Hải đến những vùng đất Bắc Âu, các điểm đến khắp thế giới sẽ tái hiện trọn vẹn sự kịch tính và hùng vĩ trong sử thi của Homer dưới tầm nhìn sáng tạo của Christopher Nolan trong "The Odyssey".

Bộ phim là cuốn biên niên sử khắc họa hành trình 10 năm đơn độc tìm đường về nhà đầy bão táp của Odysseus (Matt Damon) sau cuộc chiến thành Troy - một câu tranh hùng tráng đòi hỏi một quy mô sản xuất tương xứng. Đó là lý do vì sao mỗi bối cảnh được chọn trong The Odyssey đều là một kỳ quan, như đạo diễn Christopher Nolan muốn tạo nên một thế giới mà ở đó, khán giả có thể thực sự tưởng tượng mình đang ở trên con thuyền cùng Odysseus, có thể hiểu được thời kỳ con người nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên như hiện thân của những vị thần quyền lực và đầy cuồng nộ.

Christopher Nolan khẳng định The Odyssey là bộ phim lớn nhất trong sự nghiệp của ông. Mỗi một chương trong chuyến phiêu lưu này lại diễn ra ở một bối cảnh khác nhau, mang đến những thử thách hoàn toàn khác biệt. Có những vùng đất mà cả ê-kíp nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hay biết đến nếu không có bộ phim này.

Lâu đài cổ Methoni (Hy Lạp)

Không một bản chuyển thể nào của sử thi Odyssey có thể hoàn chỉnh nếu thiếu những cảnh quay ở Hy Lạp. Tòa pháo đài khổng lồ từ thế kỷ 13 nằm bên bờ biển Ionian là một trong những địa điểm quay quan trọng nhất của bộ phim. Với những bức tường đá đồ sộ, hành lang tối và vị trí biệt lập giữa biển khơi, Methoni mang đến bầu không khí hoàn hảo cho thế giới sử thi mà Nolan đang tái hiện.

Bãi biển Voidokilia và Hang Nestor (Nestor's Cave)

Bán đảo Peloponnese xinh đẹp ở phía nam đất nước này được chọn làm nơi quay những cảnh quan trọng trong phim. Nam diễn viên Matt Damon cho biết chưa từng có đoàn phim nào tới đây quay. Và khi nhìn thấy hệ thống giàn giáo, thiết bị mà đội kỹ thuật đã dựng lên để biến nó thành một trường quay cách âm tự nhiên, Matt Damon nghĩ khó có vị đạo diễn nào khác dám thử làm như vậy.

Đảo Favignana (Ý)

Điều chinh phục Christopher Nolan là Castello di Santa Caterina, một tòa thành có từ thế kỷ 15 nằm trên ngọn đồi cao hơn 300 mét so với mực nước biển, nơi có tầm nhìn toàn cảnh 360 độ bao quát cả đảo và vùng Địa Trung Hải. Đặc biệt hơn, nơi đây hoàn toàn không có đường để xe đi lên; muốn tới pháo đài này chỉ có thể đi đường bộ, nghĩa là địa điểm này cực kỳ bất tiện để quay phim.

Cảng Landeyjahöfn (Iceland)

Landeyjahöfn không chỉ là một bến cảng thông thường mà bao quanh nó là bãi biển Landeyjar Fjara - dải bờ biển nổi tiếng với những triền cát đen tuyền do tro bụi núi lửa tạo nên. Sự tương phản tuyệt đối giữa cát đen, bọt sóng trắng xóa của Đại Tây Dương và những khối băng xanh buốt tạo nên một không gian mang đậm màu sắc giả tưởng, vô thực. Đây là phông nền hoàn hảo để Nolan khắc họa những vùng đất kỳ dị mà Odysseus vô tình lạc đến.