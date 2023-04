Thêm bằng chứng Jung Kook (BTS) hợp tác cùng Justin Bieber và chủ nhân hit "Havana"

HHT - Trước tin đồn về việc hợp tác cùng Justin Bieber râm ran thời gian vừa qua, phía Jung Kook và BigHit Music liên tục để lộ nhiều dấu hiệu đáng ngờ.

Mới đây, Chủ tịch HYBE - Bang Si Hyuk đã đăng hình ảnh chụp cùng Jung Kook và nhà sản xuất âm nhạc Andrew Watt tại studio Neon Sound ở Los Angeles. Ngay lập tức, người hâm mộ "rần rần" về tin tức này bởi cuối tháng 3, tạp chí Rolling Stone từng đưa tin Andrew Watt - người đứng sau loại hit Havana, Señorita, Peaches... sẽ tham gia sáng tác trong album sắp tới của Justin Bieber.

Thêm vào đó, studio Neon Sound cũng chính là nơi mà Justin Bieber. Sự xuất hiện của Bang Si Hyuk và Jung Kook tại nơi này làm tin đồn hợp tác giữa giọng ca Baby và em út BTS càng dấy lên mạnh mẽ.

Giữa lúc fan còn đang xôn xao dự đoán thì Scooter Braun, người đại diện kiêm nhà sản xuất của Justin Bieber tiếp tục đăng ảnh và video quay lại quá trình Jung Kook đang thu âm tại studio cùng với Bang Si Hyuk, Andrew Watt và nhà sản xuất Cirkut với chú thích “It is always fun to witness history” (tạm dịch: Thật thú vị khi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử).

Người hâm mộ hai bên đều đang đồn đoán cụm từ “history” trong bài đăng của người quản lý Justin có thể đang ám chỉ về sự kết hợp mang tính đột phá giữa 2 ngôi sao toàn cầu.

Hiện cả hai bên đều chưa có phản hồi chính thức về việc hợp tác này mà chỉ tập trung vào quá trình thu âm. Chỉ vài giờ sau bài đăng của Bang Si Hyuk và Scooter Braun, từ khóa “Main pop boy is coming” (tạm dịch: Những chàng trai của làng nhạc Pop đang đến) đã trở thành từ khóa thịnh hành trên Twitter như một cách thể hiện sự trông đợi của người hâm mộ vào màn hợp tác này.

Năm ngoái, Jung Kook từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi góp giọng và xuất hiện trong MVLeft And Right của Charlie Puth. Ca khúc này ngay lập tức càn quét các bảng xếp hạng iTunes trên toàn cầu. Nếu màn bắt tay giữa Justin Bieber và Jung Kook thành sự thật, dự kiến một "cơn bão" mới sẽ đổ bộ khuấy đảo các nền tảng nhạc số trong năm nay.