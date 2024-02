Thêm đợt không khí lạnh khắc nghiệt sắp tràn xuống miền Bắc, thời điểm nào rét nhất?

HHT - Đêm 29/2, khu vực Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét với mức nhiệt thấp nhất có nơi dưới 5 độ C.

Ngày 29/2, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái rét buốt với mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng 13-15 độ C, vùng núi chỉ 10-12 độ C. Nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ tiếp tục mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, kèm độ ẩm cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng chiều tối và đêm 29/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm 29/2, các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ phổ biến 10-13 độ C, thấp hơn một ngày trước 2-3 độ C. Vùng núi phía Bắc chỉ còn 7-10 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Tại một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mức nhiệt dao động 13-16 độ C.

So với đợt rét đậm hồi đầu tuần, đợt rét này ở miền Bắc khắc nghiệt hơn khi mức nhiệt thấp hơn và kéo dài nhiều ngày, dự báo hết ngày 3/3. Cùng với đó, mưa nhỏ, mưa phùn gia tăng.

Tại Hà Nội, nền nhiệt ngày 1/3 chỉ dao động 12-15 độ C. Vào hai ngày cuối tuần, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ nhưng không đáng kể, rét đậm vẫn bao trùm khu vực.

Rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Phải đến đầu tuần tới, thời tiết miền Bắc mới có thể cải thiện khi không khí lạnh suy yếu.