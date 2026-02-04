Hoa mắt với 11 nhân vật của Thỏ Ơi!!: Khi ai cũng có mặt nạ của riêng mình

HHTO - Loạt poster mới của phim Tết Thỏ Ơi!! khiến khán giả hoang mang, nhiều nhân vật đã đành, mà còn quá nhiều người ẩn mình sau chiếc mặt nạ.

11 poster nhân vật của phim chiếu Tết Thỏ Ơi!! gây ấn tượng với bảng màu u tối, mơ hồ và ai cũng xuất hiện cùng một chiếc mặt nạ. Đó chính là Trung Kim (Trấn Thành), Hải Lan (Văn Mai Hương), Ngọc Sơn (Quốc Anh), Nhật Hạ (Pháo), Thế Phong (Vĩnh Đam), Hải Linh (LyLy). Bên cạnh đó còn có Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương trong vai bộ đôi Khét và Tiếng - quản lý và đạo diễn của MC Hải Linh, Mai, Cúc Trúc lần lượt do diễn viên Ngọc Nguyễn, Ngọc Hoa và Quỳnh Anh Shyn đảm nhận.

Loạt poster nhân vật đầy bí ẩn

Mỗi người sở hữu những chiếc mặt nạ mang hình thù khác nhau phản chiếu những góc khuất, vai trò, tính cách của từng nhân vật. Các poster còn phần nào tiết lộ sự khác biệt trong cách mỗi nhân vật đối diện với chiếc mặt nạ của mình.

Nếu 10 nhân vật khác đều dùng mặt nạ như đạo cụ chụp ảnh hay giữ một khoảng cách nhất định với chúng thì Trung Kim (Trấn Thành) lại là người duy nhất nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ với ánh mắt phức tạp.

Chỉ có Trấn Thành tạo dáng khác biệt

Chi tiết này mở ra khả năng vai diễn của Trấn Thành liệu có mang một vị trí đặc biệt trong câu chuyện, khác biệt rõ rệt so với các nhân vật còn lại hay không? Anh cũng là diễn viên nhiều kinh nghiệm nhất trong dàn diễn viên trẻ trung, điều này càng khiến khán giả tò mò về bí mật của Trấn Thành.

Phim vẫn giữ kín nội dung

Sát ngày công chiếu, Thỏ Ơi!! vẫn giấu kín nội dung phim, chân dung nhân vật cũng như mối quan hệ của họ. Loạt poster cũng chỉ hé lộ những lát cắt cảm xúc rời rạc trong ánh mắt, nét mặt mang đến sự khó nắm bắt. Không ai hoàn toàn bộc lộ con người thật, nhưng cũng không ai có thể ẩn mình trọn vẹn phía sau lớp vỏ đó.

Thỏ Ơi!! cho thấy Trấn Thành muốn xây dựng một tác phẩm tâm lý nhiều lớp lang, nơi mỗi nhân vật đều đứng trước ranh giới mong manh giữa con người thật và lớp vỏ bọc họ lựa chọn mang theo.