Thời điểm đợt rét sâu đầu tiên của mùa Đông năm nay tác động tới toàn bộ miền Bắc

HHT - Cơ quan khí tượng cho biết, sắp tới miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét. Nhiệt độ giảm mạnh so với những ngày trước đó.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 30/10 đến 5/11, Bắc Bộ duy trì có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Đáng lưu ý, từ khoảng 5/11, khu vực có mưa rào, trời chuyển rét toàn vùng. Đây được xem là đợt rét đầu tiên của mùa Đông năm nay.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khu vực Lạng Sơn ngày 5/11 hạ liền 4-5 độ C với mức nhiệt cao nhất 22 độ C, sau hạ tiếp còn 19 độ C, rút ngắn chênh lệch nhiệt độ so với ban đêm, ở mức 17 độ C. Cũng thời gian này, tại Cao Bằng, mức nhiệt dao động 20-24 độ C, sau giảm 17-21 độ C. Riêng khu vực Hà Nội cũng giảm, ngày 5/11 ở mức 20-24 độ C, sau còn 18-21 độ C.

Liên quan đến không khí lạnh của mùa Đông năm nay, Trung tâm dự báo KTTV quốc nhận định, rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024-1/2025. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm).