Thời đỉnh cao của Châu Hải My: Danh xưng "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" không ngoa

HHT - Kể từ khi bắt đầu nghiệp diễn cho tới khi rời nhân thế, Châu Hải My vẫn luôn là "tường thành nhan sắc" của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh". Nét đẹp vừa thanh thoát vừa sắc sảo của cô thuở đôi mươi từng làm điêu đứng biết bao trái tim khán giả.

Châu Hải My sinh năm 1966, cô bén duyên với giới giải trí sau khi tham gia một cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985. Không đạt giải nhưng nhan sắc của cô đã lọt vào mắt xanh của các đạo diễn.

Cùng năm, cô ghi danh vào đài TVB, trở thành học viên khóa 15, bắt đầu nghiệp diễn với vai phụ Dương Cửu Muội trong Dương Gia Tướng. Cô thử sức và nâng cao kỹ năng qua nhiều dạng vai, từ phụ tới chính trong Triệu Phú Lưu Manh, Thiên Địa Hào Tình, Đời Không Tiếc Nuối, Mối Tình Nồng Thắm, Đại Náo Quảng Xương Long...

Vai diễn đưa tên tuổi của Châu Hải My thăng hoa, thành đại minh tinh hàng đầu xứ Hương Cảng là Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994). Nhiều bản mới của bộ phim này được sản xuất, nhưng đến hiện tại, Châu Hải My vẫn được xếp vào hàng kinh diễm nhất, là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh.

Tuy nhiên, Châu Hải My từng từ chối lời mời đóng Chu Chỉ Nhược vì không thích tính cách của nhân vật. Nhưng cuối cùng, đạo diễn đã thuyết phục được cô. Kim Dung - tác giả của Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng phải rung động trước "bản sống" nhân vật của mình mà bày tỏ: "Nếu như biết Chu Chỉ Nhược do Châu Hải My đóng, tôi nhất định sửa kết cục cho Chu Chỉ Nhược rồi".

Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của cô là những năm đôi mươi. Khi ấy, truyền thông của thập niên 90 thế kỷ trước hết lời ca ngợi cô là nữ thần sắc đẹp của màn ảnh. Có tài lại có sắc, Châu Hải My là mỹ nhân màn ảnh được yêu thích bậc nhất, được công chúng gọi là "người tình trong mộng" của Hong Kong.

Châu Hải My những năm đó náo loạn giới giải trí với vẻ ngọt ngào, đằm thắm. Cô có làn da trắng, đôi mắt to tròn đen láy hút hồn, đường nét vừa thanh khiết, trang nhã vừa sắc sảo. Châu Hải My trông dịu dàng nhưng không mong manh, yếu đuối, cũng như tính cách của cô, đầy tự do, độc lập, quyết đoán.

Bước sang những năm 2000, Châu Hải My ít tham gia phim ảnh hơn, tận hưởng cuộc sống êm đềm bên biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Cô chỉ tham gia vào các vai phụ như Thiên hậu độc ác trong Hương Mật Tựa Khói Sương, Diệt Tuyệt sư thái trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019)... Ít thời lượng lại là vai phản diện nhưng khán giả vẫn vừa ghét vừa yêu vì Châu Hải My vào vai quá nhập tâm, xuất sắc.

Ở tuổi 57, nhan sắc của Châu Hải My vẫn ngày càng mặt mà. Sự ra đi đột ngột của cô khiến khán giả bàng hoàng, tiếc nuối vì không còn được thấy tượng đài nhan sắc trên màn ảnh được nữa.