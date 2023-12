Dân mạng bất bình vì hồ sơ bệnh án của cố diễn viên Châu Hải My bị rò rỉ

HHT - Trong khi cư dân mạng, đồng nghiệp đều bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương về sự ra đi đột ngột của cố diễn viên, Cnet cũng bất bình khi có người dùng cố ý lan truyền hồ sơ bệnh án của Châu Hải My.

Tag "Hồ sơ bệnh án của Châu Hải My bị rò rỉ" đang đứng đầu bảng Hot Search mục Giải trí trên Weibo và hạng 4 trên bảng chung với hàng triệu lượt truy cập. Một tài khoản đã chia sẻ ảnh chụp lại màn hình máy tính đang hiển thị hồ sơ bệnh án trực tuyến của Châu Hải My. Hồ sơ này cho thấy nó đến từ một bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ghi lại thông tin cá nhân của cô, thời gian điều trị và một số nội dung khác.

Trang Sina đưa tin phóng viên đã liên hệ với bệnh viện để xác minh nhưng không nhận được phản hồi. Trong khi đó, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra người cố ý lan truyền bệnh án.

Người hâm mộ lẫn cư dân mạng đều phẫn nộ với những người chia sẻ và lan truyền hình ảnh hồ sơ bệnh án này. Vì đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của Châu Hải My, thiếu tôn trọng đối với sự ra đi của cô.

Tối 12/12, phòng làm việc của Châu Hải My thông báo nữ diễn viên đã qua đời vào ngày 11/12 do điều trị không qua khỏi. Cô chỉ vừa đón sinh nhật tuổi 57 vào ngày 6/12. Sinh thời, cô sống một mình tại một biệt thự ở Bắc Kinh, dành rất nhiều yêu thương và cưng chiều cho cún và mèo cưng. Người hâm mộ hi vọng bạn bè, người thân của Châu Hải My sẽ thay cô chăm sóc những chú mèo, cún này như một cách để giúp cô an nghỉ.

Châu Hải My sinh năm 1966, cô từng là nghệ sĩ được nhào nặn bởi TVB, được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh một thời với nhan sắc thanh tao, diễn xuất sinh động. Vai diễn nổi tiếng nhất của cô là Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994).