Thời tiết các khu vực trên cả nước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 có gì đáng lưu ý?

HHT - Trong dịp Tết dương lịch 2024, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều trời nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

Nhận định về các hình thái thời tiết từ nay đến hết dịp Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 27/12/2023 - 4/1/2024), Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ phổ biến thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội trời rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 20-23 độ C.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ phổ biến thấp nhất từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ khoảng 25 độ C. Nhiệt độ phổ biến từ Đà Nẵng đến Bình Thuận khoảng dưới 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ phổ biến ở khu vực Tây Nguyên từ 28-31 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở khu vực khu vực Nam Bộ 31-34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 tháng đầu năm 2024, hoạt động của không khí lạnh có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm nên số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh (đặc biệt trong tháng 1-2/2024) gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và băng giá, sương muối ở khu vực vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa Đông Xuân 2023-2024 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm.

Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống nước ta.

Nắng nóng: Có khả năng xuất hiện sớm tại khu vực Nam Bộ (tập trung ở miền Đông), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ. Số ngày nắng nóng ở các khu vực có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình: Từ tháng 1-3/2024, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 1,0-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.