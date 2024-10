Thời tiết Đông Nam Á: Đầu mùa Thu có bão lớn, sắp sang Đông lại mưa nhiều

HHT - Theo dự báo mới nhất về thời tiết khu vực, các nước Đông Nam Á, bao gồm cả nước ta, sẽ có những tháng cuối năm nhiều mưa hơn bình thường do ảnh hưởng của La Nina, sau khi phải hứng bão lớn hồi đầu mùa Thu.

Các nhà khí tượng dự báo, từ giờ đến hết tháng 11, thời tiết ở nước ta và Philippines sẽ ẩm hơn và nhiều mưa hơn mức trung bình, mà phần lớn lý do là vì hiện tượng La Nina, theo trang Bloomberg. Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN dự báo La Nina sẽ bắt đầu trong tháng 10 hoặc tháng 11/2024.

Nhiều mưa hơn thì trời bớt hanh khô, nhưng lượng mưa lớn cũng có thể gây ảnh hưởng đến nông nghiệp, công nghiệp và du lịch ở những đất nước đã phải chịu những hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời gian qua.

Bloomberg nhận định, việc có nhiều mưa hơn bình thường có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sau bão Yagi ở nước ta. Mà bão Yagi - đổ bộ hôm 7/9 - là cơn bão mạnh nhất từng vào miền Bắc nước ta trong hàng thập kỷ qua, gây thiệt hại ước tính phải đến 40 nghìn tỷ đồng.

Còn ở Thái Lan cũng bị thiệt hại ước tính lên đến 30 tỷ baht (hơn 22 nghìn tỷ đồng) do lũ lụt liên tiếp và kéo dài ở phía Bắc, bao gồm cả thành phố Chiang Mai.

Philippines - đất nước phải hứng chịu khoảng 9 cơn bão mỗi năm - cũng vẫn đang gặp nhiều khó khăn sau khi chịu ảnh hưởng của vài cơn bão trong những tháng gần đây, bao gồm bão Gaemi hồi tháng 7, bão Yagi vào tháng 9 và bão Krathon vào tháng 10.

Từ giờ đến tháng 4/2025, Việt Nam cũng có thể có nhiều bão hơn mức trung bình, theo ông Takahisa Nishikawa, trưởng nhóm dự báo của The Weather Company, một công ty công nghệ thông tin và dự báo thời tiết hàng đầu. Do vậy, cần đề phòng nguy cơ mưa to gió lớn, ngập lụt, sạt lở đất…, đặc biệt ở những vùng đã bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.