Thời tiết Hà Nội sắp thay đổi mạnh: Từ mưa ẩm chuyển sang nắng to và hanh khô

HHT - Sau những ngày trời lạnh và ẩm, Thủ đô Hà Nội sắp có sự thay đổi thời tiết rất rõ rệt, gần như từ tiết trời kiểu mùa Đông chuyển sang tiết trời kiểu mùa Thu.

Sáng 6/12, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội không giảm sâu nhưng có mưa nhỏ gây cảm giác lạnh, độ ẩm lại cao khiến nhiều người có cảm giác bí bức.

Nhưng sự thay đổi thời tiết rất “gắt” sẽ bắt đầu ngay từ sáng mai.

Từ ngày 7/12, Hà Nội sẽ giống như… quay lại mùa Thu với nhiều nắng từ sáng sớm. Buổi trưa và chiều, trời nắng to, nhiệt độ lên cao đến 26 - 27oC, thậm chí tiến sát đến mức 30oC vào cuối tuần. Tuy nhiên, vào buổi sáng sớm thì trời vẫn lạnh, ở mức khoảng 18oC, nên những người đi làm, đi học sớm vẫn cần mặc ấm.

Trong ngày, gió ở Hà Nội không ổn định mà thường xuyên chuyển từ gió Bắc sang Tây Bắc rồi sang gió Đông Nam.

Sự thay đổi rõ nét nhất là độ ẩm. Từ ngày mai, độ ẩm ở Hà Nội sẽ giảm, trời rất hanh khô vào trưa và chiều, độ ẩm xuống 47 - 48%. Sang thứ Sáu, gió chủ yếu là Đông Nam nên độ ẩm lại tăng dần, tuy nhiên do trưa và chiều có nắng to nên độ ẩm vẫn thấp, chỉ khoảng hơn 50%, chỉ tăng vào tối muộn và sáng sớm. Trong những ngày sau đó, gió không thay đổi, độ ẩm tiếp tục tăng và nhiệt độ cũng vậy.

Mặc dù những ngày tới, trời sẽ giảm ẩm, ban ngày sẽ ấm hơn, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ban ngày và ban đêm cũng sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến những người có hệ miễn dịch chưa tốt. Từ ngày mai, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh nhau đến 10oC, độ ẩm chênh hàng chục phần trăm nên trẻ em và những người có hệ hô hấp nhạy cảm rất dễ bị các bệnh mũi họng, vì vậy cần giữ ấm cổ, mũi, miệng, đặc biệt là khi ra ngoài.