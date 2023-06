Thời tiết Hà Nội thế nào trong những ngày học sinh 2K8 thi vào lớp 10?

HHT - Trung tâm Dự Khí tượng thủy văn vừa đưa ra dự báo về thời tiết trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội (từ ngày 10 đến ngày 12/6).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 8/6 đến ngày 10/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 9-10/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Từ đêm 10-13/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm 10-12/6, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo thời tiết đợt thi vào lớp 10 ở Hà Nội chi tiết như sau:

Bước vào ngày thi đầu tiên 10/6, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Ngày 11/6, có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Ngày 12/6, có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.