Thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới: Mưa rét ở mức 17 độ C, khi nào nền nhiệt tăng?

HHT - Ngày 14 và 15/11, nhiệt độ tại thủ đô tăng dần khoảng 2 độ C mỗi ngày, gió Đông Bắc cũng suy yếu dần, tuy nhiên trời vẫn khá nhiều mây và hửng nắng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương gió mùa Đông Bắc mạnh đã về, đêm 12/11, trời trở rét.

Hôm nay 13/11, thời tiết thủ đô Hà Nội rét nhất đợt này với nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức 21 độ C vào ban ngày và khoảng 17 độ C vào ban đêm.

Ngày 14 và 15/11, nhiệt độ tăng dần khoảng 2 độ C mỗi ngày, gió Đông Bắc cũng suy yếu dần, tuy nhiên trời vẫn khá nhiều mây và hửng nắng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Ngoài ra, trong hôm nay, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm; đêm có mưa vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Do ảnh hưởng của El Nino, cơ quan khí tượng dự báo tháng 11, nhiệt độ miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 1-2 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 0,5-1 độ C. Trước đó các tháng 9-10, nhiệt độ cả nước cũng cao hơn trung nhiều năm 0,5-1 độ C.