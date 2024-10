Hà Nội ngày mai 34 độ C trước khi đợt gió mùa về, sang tuần lại giảm tới 15 độ

HHT - Theo dự báo, nhiệt độ khu vực Hà Nội ngày mai 1/11 rơi vào khoảng 19-34 độ C, những ngày sau giảm dần, đến thứ Tư tuần sau còn 15-19 độ C.

Theo dự báo từ trang Accuweather của Mỹ cho biết, nhiệt độ khu vực Hà Nội ngày mai 1/11 dao động từ 19-34 độ C, nắng nóng tập trung vào buổi trưa và chiều. Những ngày sau giảm dần, đến thứ Tư tuần sau còn 15-19 độ C.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (31/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng chiều tối và đêm mai 1/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Tuy nhiên, trong đợt không khí lạnh này, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ thời tiết ít thay đổi. Từ đêm 1/11, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C; ở Thanh Hoá - Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, đến ngày 5/11, đợt không khí lạnh thứ 2 trong tháng 11 sẽ tràn xuống miền Bắc. Đây là đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét diện rộng. Trong đợt rét này, nhiệt độ ở miền Bắc giảm ít nhất 10 độ C đồng thời gây mưa rất to ở khu vực miền Trung.

Đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa Thu Đông năm nay tràn xuống miền Bắc vào ngày 21/9. Do vẫn đang trong tiết Thu, nền nhiệt cao nên đợt không khí lạnh chỉ làm giảm nhiệt về đêm, ngày nắng hanh 30-34 độ C. Sang tháng 11, các đợt không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn khiến nền nhiệt của miền Bắc giảm đáng kể, nắng sẽ không còn gay gắt và nền nhiệt không còn cao như tháng 9, tháng 10 vừa qua.

Cơ quan khí tượng dự báo không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh nhất vào tháng 12/2024 và 1/2025 gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Người dân cần đề phòng đợt rét kéo dài, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.