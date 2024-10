Tỉnh Đoàn Quảng Bình thăm hỏi gia đình của đoàn viên bị lũ cuốn khi đi cứu hộ

Đoàn công tác của tỉnh Đoàn Quảng Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình của đoàn viên Lê Ngọc Hơn (sinh năm 2002) cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước đó vào ngày 27/10, thời điểm mưa lũ miền Trung do bão số 6 Trà Mi gây ra, đoàn viên Lê Ngọc Hơn (sinh năm 2002, thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) tham gia lực lượng cứu hộ, cứu nạn của xã Thái Thủy, cùng một nhóm 2 người đi cứu hộ giúp dân. Cả 3 người xuống nước để tiếp cận một số vị trí tại hạ lưu đập Thanh Sơn. Tuy nhiên do nước chảy xiết, cả ba gặp nạn. Hai người may mắn được cứu kịp thời nhưng đoàn viên Lê Ngọc Hơn mất tích. Thi thể anh Lê Ngọc Hơn được tìm thấy trong sáng 28/10.

Nhằm kịp thời động viên gia đình đoàn viên Lê Ngọc Hơn, đoàn công tác Tỉnh Đoàn Quảng Bình có đồng chí Đặng Đại Bàng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn và đồng chí Trần Khánh Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi và động viên gia đình. Tại đây, Đoàn công tác đã gửi lời chia buồn sâu sắc, và động viên gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Dịp này, để hỗ trợ công tác cứu trợ, cứu hộ tại địa phương, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã trao tặng 40 áo phao và phao cứu sinh cho Đoàn xã Trường Thủy. Đây là món quà thiết thực thể hiện vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Hiện nay, tình hình mưa lớn và lũ lụt vẫn đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, bà con cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu, và chuẩn bị sẵn các vật dụng ứng phó cần thiết.