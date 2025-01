Thời tiết miền Bắc ấm dần lên, đến sau ngày ông Công ông Táo sẽ có thay đổi

HHT - Sau đợt không khí lạnh mạnh, miền Bắc bắt đầu ấm lên, nhiệt độ tăng dần. Theo các dự báo hiện tại, thời tiết miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng trong những ngày tới sẽ thế nào, thay đổi ra sao sau ngày ông Công ông Táo?

Đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta vào cuối tuần vừa rồi tuy mạnh nhưng không dài. Từ hôm nay, 13/1, không khí lạnh bắt đầu suy yếu, miền Bắc có gió thay đổi trong ngày chứ không còn hoàn toàn là gió mùa Đông Bắc nữa.

Những đợt không khí lạnh ở thời điểm này thường có những đợt “bổ sung” ngay cả khi đợt chính đã suy yếu. Vì vậy, các buổi sáng sớm ở miền Bắc vẫn rét đến rét đậm nhưng nhiệt độ sẽ tăng dần từng chút một, thỉnh thoảng giảm 1 - 2oC do có không khí lạnh bổ sung nhưng nhanh chóng tăng trở lại. Nhìn chung là ban ngày ấm áp hơn.

Cụ thể, ở Thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay nhiệt độ vẫn dưới 10oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) nhưng trưa và đầu giờ chiều có nắng nên nhiệt độ lên đến trên dưới 20oC. Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự, còn vùng núi thì nhiệt độ thấp hơn 3 - 5oC. Kiểu thời tiết này sẽ duy trì đến hết tuần, các buổi sáng sẽ ấm dần lên, buổi trưa và chiều ở Hà Nội có những ngày lên đến 23 - 25oC.

Thời tiết miền Bắc vẫn như vậy đến khoảng ngày ông Công ông Táo. Ngày ông Công ông Táo năm 2025 là thứ Tư, 22/1/2025 Dương lịch.

Theo các dự báo hiện tại, đến ngày 22/1/2025, miền Bắc có thể lại đón đợt gió mùa Đông Bắc khiến nhiệt độ giảm. Tuy nhiên, đợt gió mùa Đông Bắc đó cũng không mạnh, ở Hà Nội nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể xuống dưới 20oC nhưng nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng sớm sẽ không xuống dưới 12oC.

Nhìn chung, tháng 1 năm nay có lẽ không rét bằng cùng kỳ vài năm gần đây. Nhưng người dân vẫn nên lưu ý chọn trang phục linh hoạt để phòng tránh các chứng cảm, nhức đầu, ho…, vì nhiệt độ buổi sáng sớm/ tối và buổi trưa thường chênh lệch khá nhiều.