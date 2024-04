Thời tiết miền Bắc tháng Tư: Nắng nóng gia tăng, không khí lạnh có xuất hiện?

HHT - Nhận định về các hình thái thời tiết tháng 4/2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 4/2024, không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại, dự báo sẽ có thêm 2 đợt không khí lạnh trong tháng 4. Tuy nhiên, mưa nhỏ, mưa phùn giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ. Mặc dù vậy, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa là tháng 4 và tháng 5/2024.

Dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc tháng 4/2024 phổ biến cao hơn khoảng 1,0-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa ở các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 10-20mm, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 30-60mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu và khu vực trên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá. Nắng nóng gia tăng nhiều ngày tại các khu vực và nguy cơ cao kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trước các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh, sóng lớn... Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.