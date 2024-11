Thủ đô Delhi ô nhiễm đột biến, chỉ số cao gấp 3 lần mức nguy hiểm, lý do là gì?

HHT - Sáng nay, Delhi - nơi có thủ đô New Delhi của Ấn Độ - là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Mặc dù Delhi thường xuyên có mức độ ô nhiễm cao, nhưng sáng nay thì chỉ số ô nhiễm ở đó cao chưa từng thấy, có lúc gần gấp 4 lần mức nguy hiểm. Điều gì đã dẫn đến tình trạng này?

Ô nhiễm không khí là điều không hiếm ở những thành phố lớn, đông dân trên khắp thế giới. Nhưng khi chỉ số chất lượng không khí (AQI, có thể hiểu là chỉ số ô nhiễm không khí) cao gấp 3 - 4 lần mức nguy hiểm thì cũng rất hiếm có.

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng như vậy đã xảy ra vào sáng nay, 13/11, ở thủ đô Delhi của Ấn Độ. Vào khoảng 6h30’ sáng (giờ địa phương, là khoảng 8h sáng giờ Việt Nam), AQI ở Delhi là 1091, rồi khoảng hơn một tiếng sau thì giảm xuống còn gần 800, theo trang IQAir. Đây là mức AQI “đột biến”, vì trong thang đo chỉ số ô nhiễm không khí, AQI từ 301 trở lên được coi là “nguy hiểm” - cũng là mức cao nhất trong thang đo, không còn mức cao hơn.

Theo trang Hindustan Times của Ấn Độ, buổi sáng nay, ở Delhi có sương mù mờ mịt, tầm nhìn giảm đáng kể. Các chuyên gia khí tượng ở Ấn Độ thông báo, tình trạng đó còn kéo dài đến tối và đêm, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân, nhất là những người có các vấn đề về hô hấp.

Thực tế, sự ô nhiễm không khí thế này ở Delhi đã bắt đầu từ ngày 30/10, nhưng từ hôm đó, AQI chỉ ở mức hơn 300 chứ chưa tăng vọt như sáng nay.

Đây là thời điểm mà nhiều người ở Delhi gọi là bắt đầu “mùa ô nhiễm”, theo trang The Guardian, chất lượng không khí rất xấu, sương mù dày đặc.

Các trang tin Ấn Độ giải thích, lý do của tình trạng ô nhiễm này - đến mức người dân cho rằng sương mù còn có màu nâu - là do nông dân đốt rơm rạ vào tháng 10 và 11 sau khi thu hoạch lúa. Việc đốt rơm rạ như vậy bị cấm ở Ấn Độ, nhưng vẫn tiếp diễn suốt nhiều năm nay. Ngoài ra, chất lượng không khí càng trở nên xấu hơn do khí thải công nghiệp từ các nhà máy, các khu xây dựng, khói xe bị “mắc kẹt” trong các thành phố lớn.

Theo trang Hindustan Times, Phó Tổng thống Jagdeep Dhankhar thậm chí đã không thể tham dự một hội nghị ở thành phố Ludianan (bang Punjab) vào hôm qua, khi mà máy bay của ông không hạ cánh được do tầm nhìn rất hạn chế vì ô nhiễm không khí.

Ô nhiễm không khí là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. Theo một nghiên cứu của Viện Chính sách Năng lượng thuộc ĐH Chicago (Mỹ), người dân ở Delhi (Ấn Độ) giảm đến 8,5 năm tuổi thọ vì ô nhiễm.