Thủ khoa xuất sắc truyền cảm hứng học tập với học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

HHT - 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội vừa có buổi giao lưu truyền cảm hứng học tập, chinh phục đỉnh cao tri thức với học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2023 do Hà Nội tổ chức từ ngày 9 - 10/10/2023.

Tại chương trình, 4 thủ khoa xuất sắc là Tống Thị Phương (Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Xuân Đại (Trường Đại học Y Hà Nội); Nguyễn Minh Trang (Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội); Dương Văn Thái Trọng (Học viện Phòng không - Không quân), đại diện cho 96 thủ khoa đã có những chia sẻ truyền cảm hứng về hành trình chinh phục ước mơ, đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Bạn Tống Thị Phương, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội với điểm trung bình toàn khóa 3.64/4.0. Bố mẹ Phương đều làm nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thương bố mẹ, từ năm nhất đại học, Phương vừa đi học, vừa đi làm gia sư, chạy Grab... để tự trang trải cuộc sống; cố gắng đạt nhiều học bổng để tự lo tiền học, tiền sinh hoạt phí.

Phương sở hữu bảng thành tích ấn tượng: Giải Nhất cuộc thi Luật gia tranh hùng 2020; giải Nhất cuộc thi Tinh thần pháp luật Spirit of Law 2022; giải Nhất cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022; Top 12 cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Quốc gia năm 2022; giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2022; giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQG Hà Nội 2022; 1 bài viết được đăng trên tạp chí The Journal of Middle East and North Africa Sciences…

Tại buổi giao lưu, trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thùy Dung, học sinh lớp 10 Sinh, về động lực học và trở thành thủ khoa xuất sắc của trường Đại học Y Hà Nội, nam sinh Nguyễn Xuân Đại chia sẻ, đó là khát khao trở thành một bác sĩ có tâm và có tầm. Với mục tiêu và khát khao đó, từ một học sinh trường làng, Đại đã trở thành một thủ khoa của trường Đại học Y hàng đầu cả nước.

Không chỉ học đỉnh, Xuân Đại còn sở hữu nhiều công trình nghiên cứu khoa học ý nghĩa về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học. Đại chia sẻ, để vừa học tốt, vừa nghiên cứu và tham gia tích cực hoạt động Đoàn - Hội, bản thân phải luôn kiên trì, bền bỉ trở thành phiên bản tốt nhất của mình mỗi ngày. Đồng thời, phải nuôi dưỡng trí tò mò để khám phá, nghiên cứu, chinh phục các mục tiêu. “Điều quan trọng là chúng ta dám vượt qua vùng an toàn của bản thân để thử thách bản thân và nỗ lực vượt qua để đạt được thành công”, Xuân Đại nói.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, các thủ khoa xuất sắc đã chuyển bức thông điệp mang tên: Vượt khó - đam mê - sáng tạo - cống hiến tới các em học sinh thủ khoa của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam để lan tỏa cảm hứng tích cực tới tất cả mọi người.

Thành Đoàn Hà Nội cho biết, năm 2023, Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc TP Hà Nội đã tiến hành xét chọn và thông qua danh sách 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố để vinh danh. Đây là những sinh viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đạt được kết quả cao trong toàn khóa học, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, Hội…

Trong khuôn khổ lễ tuyên dương sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: lễ báo công dâng Bác; Lễ ghi danh sổ vàng; Thủ khoa xuất sắc tham quan, gặp mặt, giao lưu với doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giao lưu với học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam… Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố năm 2023 sẽ diễn ra vào 20h, ngày 10/10, tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.