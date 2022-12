Thủ môn Argentina đã thực hiện “tiểu xảo” gì để cầu thủ Pháp căng thẳng, đá hỏng penalty?

HHT - Sự việc laptop của một nữ sinh bị đổ nước do trẻ con vô tình đụng trúng tại quán cà phê đang thu hút sự chú ý của không ít netizen. Không ít chuyên gia giáo dục cũng đã lên tiếng về cách thức nuôi dạy trẻ con hành xử đúng mực nơi công cộng.

HHT - Rất nhiều sự chú ý sẽ được dành cho 2 siêu sao Lionel Messi (Argentina) và Kylian Mbappe (Pháp) trong trận Chung kết sắp tới. Nhưng sự so sánh giữa 2 cầu thủ này sẽ chỉ tương đối công bằng khi so Messi ở thời điểm anh bằng tuổi Mbappe bây giờ. Bảng so sánh chính thức đã được đưa ra, trong đó ai có các con số ấn tượng hơn?