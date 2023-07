Thử Thách Kim Cương 2023: "Đạp gió rẽ sóng" chinh phục cuộc thi cùng dàn diễn giả siêu xịn

HHT - Mỗi mùa Hè ở nhà Hoa cực vui vì có Thử Thách Kim Cương. Sau 11 năm tổ chức, không chỉ dừng lại ở hành trình tìm kiếm và đào tạo cộng tác viên Hoa Học Trò, cuộc thi còn đem đến một sân chơi hướng nghiệp thú vị về ngành Báo chí - Truyền thông cho học sinh THPT. Hè 2023 này, Top 100 thí sinh xuất sắc sẽ được gặp gỡ và học hỏi từ những diễn giả hàng đầu.

Thầy Hoàng Minh Thông - Sử dụng tư duy phản biện để triển nội dung

Sở hữu một loạt thành tích xịn sò như Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành Lãnh đạo & Chính sách (Đại học Bristol, Vương quốc Anh); Nhà sáng lập & Giám đốc học thuật EdSpace, Learn With Tom Ltd.; Chủ tịch Mạng lưới Lãnh đạo trẻ toàn cầu SUNWAH; Đại biểu International Visitor Leadership Program Bộ ngoại giao Hoa Kỳ 2020... thầy Hoàng Minh Thông chắc chắn là diễn giả siêu hot mà bạn sẽ gặp gỡ tại Thử Thách Kim Cương. Thầy Thông rất được các bạn học sinh sinh viên yêu mến vì phong cách giảng bài hài hước và cực kỳ “bánh cuốn”.

Tư duy phản biện là kỹ năng Top 1 trong bộ những kỹ năng quan trọng nhất mọi thời đại. Đây cũng là kỹ năng vô cùng cần thiết của người làm Báo chí - Truyền thông. Nội dung này đã được thầy Thông chuẩn bị để giúp các bạn trẻ trang bị cho việc viết bài, làm kịch bản thật “sắc bén”.

Master kỹ năng sáng tạo cùng Lucas Luân Nguyễn

Với kinh nghiệm 4 năm trong lĩnh vực điện ảnh, báo chí, phê bình và Marketing, anh Lucas Luân Nguyễn sẽ đồng hành hướng dẫn các thí sinh cách “giăng buồm” ra khơi để khai thác vùng đất sáng tạo.

Anh đang là cố vấn ngôn ngữ tiếng Việt cho Netflix; influencer về phim ảnh, văn hoá, xã hội; giảng viên Phê bình Điện ảnh trường Đại học Kinh tế Tài chính; giảng viên Copywriting của Đại học Hoa Sen. Anh cũng chính là chuyên viên sáng tạo nội dung Marketing cho các phim điện ảnh như Vợ Ba (2019), Ròm (2020), Tiệc Trăng Máu (2020), Fanti (2023)...

Không chỉ được học những tuyệt kỹ sáng tạo nội dung, bạn sẽ còn được anh Lucas bật mí tips của người trong nghề, làm sao để biến ấn phẩm, video của mình trở thành phiên bản “độc nhất vô nhị”.

Góc của Rư chỉ bạn xây kênh với màu sắc có 1-0-2

Một trong những beauty vlogger đình đám “đời đầu” của bao bạn trẻ say mê làm đẹp sẽ xuất hiện tại lớp học “Kỹ năng đưa màu sắc cá tính vào short video”. Người chị beauty blogger của kênh YouTube Góc của Rư và content creator kênh TikTok Góc của Rư đã “đốn tim” vô vàn bạn trẻ bởi bộ sưu tập video về làm đẹp, chăm sóc và review mỹ phẩm. Chị Rư còn có kinh nghiệm đứng lớp dạy make-up nhiều năm. Bạn biết không, chị Rư còn là “con cưng” của nhà Hoa vì cũng từng là biên tập viên báo Hoa Học Trò nữa đó!

Tham gia biệt đội diễn giả Thử Thách Kim Cương 2023, Góc của Rư sẽ cùng bạn “bóc tách” những bí kíp xác định phong cách cá nhân, cách thể hiện bản thân trong video và gây ấn tượng với người xem.

Học bí kíp quay dựng từ đạo diễn Quản Phương Thanh

Chị Quản Phương Thanh là đạo diễn đứng sau loạt phim Eve and Eve, Day One, Lam, A Scene By The Sea xuất hiện tại các liên hoan phim quốc tế Moscow, bảo tàng đương đại Busan (MoCA)… Không chỉ trên “địa hạt” phim, chị còn đạo diễn cho các show ca nhạc được đông đảo bạn trẻ yêu thích như Dreamee Show (AMEE), Hương Mùa Hè (Orange, Hoàng Dũng, GREY D, Suni Hạ Linh...) và vô vàn các MV "triệu view" như 22 (Amee x Hứa Kim Tuyền), Yêu Một Người Sao Buồn Đến Thế? (Noo Phước Thịnh), Một Ngày Tôi Quên Hết (Cẩm Vân x Hứa Kim Tuyền), Một Mình Có Buồn Không? (Thiều Bảo Trâm)...

Chị sẽ là “sư phụ” trao đến teen cách quay và dựng short video hiệu quả. Đâu là những bí mật đằng sau các hiệu ứng quay phim “mê đắm mê đuối” và làm chủ khung hình? Thí sinh của Thử Thách Kim Cương 2023 sẽ được khám phá tất cả!

Những đại diện “kiwi kiwi” chia sẻ về đất nước Think New

Đồng hành cùng cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2023 là Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ). Các thí sinh sẽ có một buổi gặp gỡ siêu thú vị với các anh chị cực giỏi đến từ ENZ.

Đó là chị Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand; chị Ngô Thanh Tâm - Quản lý Chương trình tại Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand; chị Huỳnh Thị Yến Thanh - Biên dịch viên, Trung tâm Tin tức, Đài truyền hình TP.HCM HTV; chị Đoàn Bảo Châu - Cán bộ truyền thông tại tổ chức phi chính phủ Room to Read và anh Trần Thế Trung - Executive Partner tại Go Global Holdings và L&D Manager tại Nutifood.

Những “bậc thầy” nhập môn báo chí cho giới trẻ

Sẵn sàng cùng bạn “đạp gió rẽ sóng” bước vào ngành Báo chí - Truyền thông chính là đội ngũ thư ký, biên tập viên nhà Hoa cực xịn sò. Với kinh nghiệm dày dặn, dẫn dắt nhiều lứa cộng tác viên, chị Lê Nguyễn Thùy Trang - Thư ký tòa soạn báo Hoa Học Trò và anh Nguyễn Tuấn Đức - Thư ký tòa soạn báo Thiên Thần Nhỏ sẽ là hai diễn giả chia sẻ bí kíp tư duy đề tài, viết báo và tác nghiệp thật chuyên nghiệp.

Làm thế nào để kết nối, xây dựng mối quan hệ và phỏng vấn nhân vật thành công là những chia sẻ của anh Nho Khoa - Biên tập viên mảng Phóng sự nhà Hoa. Với “gia tài” bài báo đồ sộ và từng “chinh chiến” tác nghiệp qua các sự kiện trong nước cũng như quốc tế, anh sẽ giúp các bạn trẻ học được cách “tám” với người nổi tiếng, sáng tạo ra những câu hỏi phỏng vấn cực “sốt cà” và “mận keo”.

Buổi học “Kỹ năng tạo nội dung xu hướng” được đứng lớp bởi chị Mai Lâm - cựu Thư ký Tòa soạn ấn phẩm Chuyên đề 2! Người Việt Trẻ, biên tập viên báo Hoa Học Trò, người sáng lập cuộc thi Ngôi sao thời trang - sân chơi tạo nên những ngôi sao tên tuổi như Sam Nguyễn, Ngọc Thảo, Hạ Anh, Kelbin Lei… - sẽ giúp bạn học cách “làm trùm” khoản bắt trend khi sáng tạo nội dung.

Chị Băng Giang - tác giả Fuyu của rất nhiều đầu sách best-seller và biên tập viên báo Hoa Học Trò cùng chị Ngọc Trâm - biên tập viên mảng Tâm lý là bộ đôi training tại lớp học “Kỹ thuật thu thập thông tin và viết bài truyền cảm hứng”. Teen sẽ được khai phá những nguyên tắc khi tìm kiếm, chọn lọc thông tin viết báo, kỹ thuật đặt tít báo khiến độc giả “đổ đứ đừ” và làm sao để viết hay, khiến biên tập viên “gật đầu” đồng ý.

Hẹn gặp lại vào vòng Huấn luyện Thử Thách Kim Cương 2023!