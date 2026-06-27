Thử Thách Kim Cương 2026: Không cần “show-off” để có một bài viết hay

HHTO - Vừa qua, Top 25 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2026 đã có màn hội ngộ hoành tráng trong buổi tập huấn đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của diễn giả Tuấn Đức (tác giả sách, Thư ký tòa soạn Báo Thiên Thần Nhỏ), 25 cây bút tân binh của nhà Hoa đã vượt qua thử thách thử lửa tư duy để đi tìm những câu chuyện nhỏ, cách đưa chính kiến vào bài viết và kỹ năng đánh giá nguồn tin trong thời đại AI.

Trở thành người mà bạn đọc muốn trò chuyện cùng

Bạn có từng nghĩ rằng một bài báo xuất sắc phải đưa ra được lượng kiến thức khổng lồ khiến ai cũng trầm trồ? Nhưng không! Bí kíp cốt lõi mà diễn giả Tuấn Đức (Thư ký tòa soạn Báo Thiên Thần Nhỏ, tác giả đứng sau chuyên mục “Trò chuyện đầu tuần” của Báo Hoa Học Trò) đã bật mí cho Top 25 thí sinh cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2026 chính là: Hãy bắt đầu từ một câu chuyện.

Diễn giả Tuấn Đức chia sẻ với các thí sinh về 6 cách khiến người khác thích những gì bạn viết.

Cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2026 do Báo Hoa Học Trò tổ chức với chủ đề Bật Sáng Chất Sao, mở ra sân chơi dành cho hội đang tìm kiếm tiếng nói riêng trong “biển content” ngày càng dày đặc.

Top 25 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Thử thách Kim Cương 2026.

Điều níu chân độc giả không phải là khối lượng thông tin đồ sộ hay những con số thống kê khô khan mà chính là con người ở đằng sau những thông tin đó. Để có một bài viết hút nghìn mắt giữa kỷ nguyên công nghệ AI, chúng mình cần trang bị cho bản thân kỹ năng đặt ra câu hỏi về điều Gen Z quan tâm là gì, quan sát, tìm hiểu nhân vật để phát hiện những câu chuyện ít ai nhìn thấy. Bởi vì, radar tò mò của bạn đọc luôn hướng về: Người khác đang nghĩ gì? Sinh sống ra sao? Vượt qua khó khăn bằng cách nào?

Chị Lê Nguyễn Thùy Trang (Thư ký tòa soạn Báo Hoa Học Trò).

Sôi động phần giới thiệu mentor và chọn Đội.

Không cần “show-off” để có một bài viết hay

Một bài viết có giọng văn gần gũi sẽ khiến bạn đọc muốn đọc tiếp những nội dung trong bài. Diễn giả Tuấn Đức chia sẻ: "Để viết tốt, không nhất thiết phải là một người viết văn xuất sắc. Nhưng cần trở thành một người khiến người khác có thiện cảm".

Các teen thảo luận trong phần thực hành.

Không khí thảo luận sôi nổi xuyên suốt buổi tập huấn chính là điều khiến cho các “viên kim cương” của nhà Hoa hào hứng tham gia nhất. Top 25 đã được "thử lửa", áp dụng ngay công thức "tập trung vào con người" để thực hành với bài tập: Viết một câu chuyện nhỏ dựa trên các từ khóa.

Thí sinh Thử Thách Kim Cương tham gia phần bài tập tranh biện, thảo luận.

Các cây bút Gen Z đã ráo riết săn lùng những góc nhìn mới: Từ những pha "sống sót" qua mùa bão giá của sinh viên xa nhà, các tiết kiệm chi tiêu cho học sinh sinh viên cho đến nghệ thuật "quẹt thẻ" săn sale thông minh mà vẫn đảm bảo được những nhu cầu cá nhân thiết yếu.

Trong suốt buổi huấn luyện, mình đã tự suy nghĩ và đào sâu vấn đề. Phần bài tập có nhiều câu hỏi mở nên mình không phải phụ thuộc vào Google hay AI như thói quen thường ngày để trả lời. Điều đó khiến mình được thử thách khả năng tư duy độc lập của bản thân và khám phá ra những góc nhìn mà chính mình cũng không ngờ tới. - Thí sinh Lê Khánh Minh Anh (Lớp 11 Chuyên Anh 3, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM)

Một bài báo tốt cần mang lại giá trị sử dụng cho người đọc. Bạn đọc không chỉ muốn biết thêm thông tin mới mà còn muốn hành động, đưa ra quyết định, tiết kiệm thời gian, tránh rủi ro hoặc giải quyết được vấn đề của riêng mình sau khi đọc một bài báo.

Không ngại đưa chính kiến của bản thân vào bài viết

Bí kíp từ anh Tuấn Đức là bạn hãy phân biệt rõ: Đâu là thông tin (dữ kiện) và đâu là quan điểm . Từ đó, tùy vào thể loại Tin tức, Phóng sự, Bình luận hay Chuyên mục cá nhân để đưa chính kiến của bản thân vào bài viết sao cho phù hợp. Chính kiến còn được thể hiện ở cách bạn phỏng vấn thông tin từ nhân vật, chọn lọc thông tin, đánh giá nguồn tin, tránh những thông tin mơ hồ.

Mentor hỗ trợ thí sinh giải mã những thắc mắc trong góc thực hành.

Bạn Trương Nguyễn Trà My (Thí sinh Thử Thách Kim Cương năm 2026) tâm đắc: “Trước đây, mình thường nghĩ việc đọc báo chỉ là tiếp nhận thông tin một chiều. Sau buổi tập huấn, mình hiểu hơn cách nhà Hoa xây dựng mối liên kết với độc giả, xem bạn đọc như những người đồng hành đang cùng tác giả đối thoại, chia sẻ, lắng nghe và cùng tham gia vào câu chuyện”

25 thí sinh trở thành thành viên Đội All-Star, Đội Phiếu Bé Ngoan, Đội Màn Đêm, Đội Thôi Kệ, sẵn sàng gia nhập hệ sinh thái báo Hoa Học Trò.

Buổi tập huấn đầu tiên đã khép lại nhưng phút giây tỏa sáng của Top 25 thí sinh Thử Thách Kim Cương 2026 chỉ mới bắt đầu. Bạn hãy cùng chờ đón những tác phẩm chào sân cực cháy của các cây bút trẻ Thử Thách Kim Cương 2026 trên ấn phẩm Hoa Học Trò trong thời gian tới!