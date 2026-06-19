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Concert Thanh Xuân: Hòa Minzy và những gương mặt trẻ tiêu biểu tạo điểm nhấn

Sam - Ảnh: FBNV
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HHTO - Với sự hiện diện của Hòa Minzy, Hà Myo, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng..., set nhạc tại Concert Thanh Xuân 2026 dự kiến sẽ không chỉ hợp "trend" mà còn lan tỏa những giai điệu, màn trình diễn đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn của Concert Thanh Xuân 2026 quy tụ nhiều cái tên đang được lòng giới trẻ gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, Muộii, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, DJ/ producer Hoaprox...

Điều làm nên khác biệt của Concert Thanh Xuân chính là "triệu hồi" những cái tên từng được vinh danh tại Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - giải thưởng hằng năm uy tín của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôn vinh các cá nhân trẻ có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho cộng đồng ở nhiều lĩnh vực.

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Hòa Minzy biểu diễn tại lễ trao giải Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Hòa Minzy là một trong những giọng ca được chọn thể hiện ca khúc Áo xanh gọi tương lai - bài hát chính thức của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Cô còn là một trong 10 cái tên được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Đây chính là điều làm nên sự đặc biệt của Hòa Minzy tại Concert Thanh Xuân so với nhiều nhạc hội cô từng tham dự. Bởi Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do báo Tiền Phong tổ chức.

Hòa Minzy có một năm thắng lớn khi Bắc Bling trở thành "hit quốc dân" được lòng khán giả nhiều độ tuổi. Đây cũng là bài hát được khán giả mong chờ vang lên nhất trong set diễn của cô tại Concert Thanh Xuân sắp tới. Ngoài ra, với độ "chịu chơi, chịu chi" dù là concert cá nhân hay tham gia nhạc hội, sân khấu của Hòa Minzy hứa hẹn sẽ đem đến câu chuyện truyền cảm hứng về văn hóa và nghệ thuật hiện đại.

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Cũng là tôn vinh nét đẹp bản sắc dân tộc kết hợp với chất liệu hiện đại, Hà Myo cũng là một trong những cái tên "đáng hóng". Nữ ca sĩ vang danh với giọng hát nội lực với khả năng "bắn highnote" chót vót. Cũng như Hoà Minzy, Hà Myo từng được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023. Mới nhất, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hòa Minzy và Hà Myo đã được chọn là 2 trong 111 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XIV.

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Nếu Hòa Minzy gắn liền với những ca khúc tôn vinh nét đẹp của làn điệu dân ca, Hà Myo là xẩm, thì Double2T luôn gắn liền với hình ảnh "người miền núi chất". Chàng Quán quân Rap Việt mùa 3 không ngừng làm đa dạng gia tài âm nhạc nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc chân chất, mộc mạc. Anh được "chọn mặt gửi vàng" khi biểu diễn ở nhiều sự kiện lớn, nổi bật nhất phải kể tới 2 lần cất giọng ở 2 Đại lễ lớn năm ngoái là A50 và A80.

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Hơn 1 năm trở lại đây, Võ Hạ Trâm - Đông Hùng trở thành "cặp bài trùng" khi thường xuyên cùng tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình quy mô quốc gia. Khán giả gần như chắc chắn bộ đôi này sẽ là "nhân vật chính" trong phần trình diễn truyền cảm hứng về tinh thần của thế hệ trẻ trong thời đại mới hoặc khơi gợi niềm tự hào của người trẻ thông qua những giai điệu bất hủ về một thời dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc.

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Lâm Phúc là cái tên mới trong làng nhạc Việt. Chàng Á quân bước ra từ Vietnam Idol vẫn đang thử sức với nhiều thể loại, cho khán giả thấy những khía cạnh khác nhau của mình. Nam ca sĩ 2K4 gây ấn tượng với khả năng trình diễn ổn và tinh thần ham học hỏi, giản dị, chân thành ở mỗi chương trình mình góp mặt.

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra vào 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 (Hà Nội). Ban tổ chức vẫn đang mở các đợt đăng ký thông qua nhiều hình thức. Khán giả vui lòng theo dõi thông tin được cập nhật tienphong.vn hoặc fanpage/ Threads Hoa Học Trò Magazine.

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Sam - Ảnh: FBNV
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