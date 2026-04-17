Thử Thách Kim Cương 2026: Mở server sáng tạo, bật sáng chất "sao"

HHTO - Đến hẹn lại lên, cuộc thi Thử Thách Kim Cương của báo Hoa Học Trò chính thức quay trở lại, chào đón những cá tính sáng tạo dám kể câu chuyện của mình. Cùng Thử Thách Kim Cương 2026 khám phá cách trở thành người sáng tạo thông thái, kết bạn cùng AI và biến góc nhìn của bạn thành spotlight ngay nhé!

Đường đua content gọi tên những “ngôi sao mới”

Không còn là cuộc chơi của riêng những “ông lớn” truyền thông, năm 2026 đang chứng kiến một cú lật kèo ngoạn mục: AI đã nâng cấp lên một level mới khi dần trở thành “người chơi” thực thụ trên “đường đua” sáng tạo nội dung. Chỉ trong thời gian ngắn, những phiên bản âm nhạc như 50 năm về sau hay Sống một kiếp người bình an là được do AI tạo ra hay Dạo Bước HongKong 1999 được AI cover đã viral khắp mạng xã hội. AI còn là “trợ lý sáng tạo”, hỗ trợ lên kịch bản, viết caption, chỉnh sửa hình ảnh, quay dựng nhanh như chớp cho nhiều KOL, KOC.

Xu hướng creator economy từ Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters (Anh).

Cùng lúc đó, một xu hướng mới đang khuấy động lĩnh vực báo chí truyền thông. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters có trụ sở tại Đại học Oxford (Anh), làn sóng nổi bật nhất năm 2026 chính là sự lên ngôi của creator economy - nền kinh tế của những nhà sáng tạo nơi mỗi Gen Z đều có thể trở thành một “nhà sáng tạo độc lập” với tiếng nói và cộng đồng riêng.

Cây viết ngôi sao Cá Mèo﻿ (@cameosotchuangot﻿) với hành trình xây kênh và lan tỏa tình yêu báo chí truyền thông đến thế hệ CTV Báo Hoa Học Trò.

Nếu trước đây, một bài viết chỉ cần đúng và đủ, thì ngày nay, người làm nội dung cần nhiều hơn thế: một góc nhìn cá nhân, một câu chuyện chạm đến cảm xúc của khán giả và bản lĩnh của một biên tập viên chuyên nghiệp khi kiểm chứng thông tin đa nguồn, trở thành “bộ lọc” uy tín nhất cho bạn đọc. Đó cũng là điều mà AI, dù thông minh đến đâu, vẫn chưa thể thay thế.

Các thí sinh Thử Thách Kim Cương tại buổi training workshop.

Bắt nhịp bộ kỹ năng hót-hòn-họt ấy, cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2026 chính thức quay trở lại với chủ đề “Bật Sáng Chất Sao”, mở ra sân chơi dành cho hội đang tìm kiếm tiếng nói riêng trong “biển content” ngày càng dày đặc. Không chỉ viết, chúng mình còn học cách kể chuyện bằng nhiều hình thức, giải mã cách nội dung bắt trọn sự chú ý của khán giả ngay từ 3-6 giây đầu tiên.

Lộ trình tỏa sáng với “sít-rịt” đặc quyền

Bạn Nhâm Anh (thí sinh đạt giải Thử Thách Kim Cương 2024) tâm đắc: “Trước đây, mình từng nghĩ mình có thể làm mọi thứ, từ viết lách, thiết kế đến quay dựng cùng lúc. Nhưng càng cố làm nhiều việc, mình càng bị cuốn vào sự bận rộn mà chưa thực sự hiểu đâu mới là điểm sáng của bản thân”. Sau khi “nạp VIP” từ những buổi học kỹ năng tại Thử Thách Kim Cương, Minh Anh đã tự tin bật cá tính riêng mình và sau đó tiếp tục dẫn dắt, đồng hành cùng các bạn CTV tại báo Hoa Học Trò tìm thấy “hào quang” của riêng mình.

Gia nhập vào hệ sinh thái tòa soạn Báo Hoa Học Trò.

Hè này, Thử Thách Kim Cương “mở server” mới! Chào đón dàn “tân binh” bằng combo kỹ năng và giải thưởng đỉnh của chóp:

- Giấy chứng nhận hoàn thành Khóa huấn luyện, tấm vé thông hành cho hội muốn theo đuổi ngành sáng tạo, báo chí truyền thông hay marketing trong tương lai.

- Trở thành ngôi sao mới trong networking “hệ sao”, kết nối và làm việc trực tiếp với các diễn giả chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, nhà báo, “phù thủy” nội dung, KOL, KOC tên tuổi.

- Gia nhập “ngôi nhà chung” của 20 cá tính xuất sắc nhất, nắm bắt ngay cơ hội làm việc trực tiếp tại tòa soạn và trở thành CTV chính thức của báo Hoa Học Trò.

- Học bổng từ nhiều lớp học kỹ năng kèm theo vô vàn giải thưởng “sít-rịt” để bạn gói mang về.

Thí sinh bỏ túi vô vàn kỹ năng từ cuộc thi Thử Thách Kim Cương.

Thử thách của năm nay: Các thí sinh dự thi cá nhân, thể hiện quan điểm, góc nhìn hoặc câu chuyện của mình về một chủ đề mà giới trẻ hiện nay đang quan tâm. Chủ đề do thí sinh tự đề xuất, liên quan đến đời sống, cảm xúc, xã hội, học tập, công nghệ, văn hóa, xu hướng… của Gen Z.

Đặc biệt, mùa thi năm nay chào đón mọi hình thức sáng tạo. Bạn có thể “quẹo lựa” ngay một trong các hình thức dưới đây để “trình làng” chất sao của mình nhé!

Chọn 1 trong các hình thức Dung lượng/Thời lượng Chân ái dành cho... Bài viết cá nhân 500 - 1.000 chữ Hội mê viết lách. Hãy để những góc nhìn “khác bọt” của bạn lên tiếng qua bài viết cá nhân. Bộ ảnh 3 - 5 ảnh Nếu bạn nhìn thế giới qua ống kính hoặc những nét vẽ, hãy gửi ngay ảnh chụp, vẽ, hoặc file thiết kế đồ họa. Đừng quên đính kèm một vài dòng mô tả để nhà Hoa hiểu được ý tưởng của bạn nhé! Video clip 1 - 3 phút Nếu bạn là “chiến thần” lên kịch bản và làm viral clip trong “phút mốt” thì ngần ngại gì mà không giơ máy lên và quay dựng ngay thôi nào! Proposal sáng tạo Bản đề xuất Nếu bạn có một ý tưởng “khủng” nhưng chưa kịp làm thành phẩm, hãy trình bày dưới dạng một bản kế hoạch, nêu rõ thông điệp và đề xuất thực hiện



Hoa Học Trò sẽ chọn ra Top 20 thí sinh xuất sắc vào Vòng 2 và tham gia Training Workshop (dự kiến diễn ra xuyên suốt Hè tại tòa soạn ở TP.HCM) về các kỹ năng sản xuất nội dung số, được đứng lớp bởi nhiều chuyên gia trong lĩnh vực. Trước vòng Chung kết, mỗi thí sinh có 5 tuần để thử sức viết bài/ sáng tạo nội dung dưới dạng video/ podcast / tranh vẽ cho các kênh trong hệ sinh thái của tòa soạn.

Bật nắp mùa hè tại "tổng hành dinh" Hoa Học Trò.

Cẩm nang ghi danh vào “hệ sao” mới

- Hạn chót gửi bài dự thi: 31/5/2026.

- Gửi bài dự thi qua email thuthachkimcuong@gmail.com hoặc Google Form chính thức (cập nhật tại fanpage Hoa Học Trò Magazine và Thử Thách Kim Cương - Báo Hoa Học Trò).

- Thời gian công bố kết quả: 05/6/2026 tại 2 fanpage trên.

- Đối tượng tham gia: Bạn đọc báo Hoa Học Trò đang học tại các trường THCS-THPT-ĐH trong độ tuổi từ 15-22 tuổi.

- Yêu cầu: Tác phẩm dự thi do các bạn tự sáng tạo, không sao chép, chưa từng xuất hiện trên các cuộc thi, nền tảng mạng xã hội nào. Sau khi gửi dự thi, bạn đăng tác phẩm dự thi của mình lên kênh mạng xã hội (Facebook/ Instagram/ TikTok/ Threads…) mà bạn cảm thấy tự hào và đại diện rõ nhất cho cá tính của mình, kèm hashtag #HoaHocTro #ThuThachKimCuong #BatSangChatSao để BTC nhận ra bạn nhé!