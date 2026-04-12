Hà Nội: Từ căn bếp gia đình đến quán chay thanh mát giữa lòng thành phố

HHTO - Không chỉ xuất hiện vào ngày rằm hay dịp lễ, các món chay đang trở thành nhân vật chính trong thực đơn của không ít bạn trẻ. Khi “vitamin xanh” được biến tấu hấp dẫn hơn, hành trình khám phá vị giác của chúng mình cũng mở rộng từ căn bếp gia đình đến quán chay thanh mát trong thành phố.

“Bí mật” khoa học từ những đĩa rau củ

Nếu bạn đang muốn “thăng cấp” sức khỏe để “đăng nhập” vào những kỳ thi hay hoạt động ngoại khóa thì đừng quên thêm rau xanh, nấm và các món từ đậu vào thực đơn hằng ngày. Đằng sau những dĩa rau củ đầy màu sắc là những bí mật khoa học siêu thú vị: Một chế độ ăn thiên về thực vật không chỉ giúp bạn thanh lọc cơ thể mà còn là “nhiên liệu vàng” cho trí não.

Bún hải sản chay healthy nhưng không kém phần hấp dẫn.

Không còn quanh quẩn với những món rau luộc đơn điệu, các đầu bếp nay đã hô biến nguyên liệu chay thành những món ăn vừa đẹp mắt, vừa tròn vị như nấm được chế biến thành ruốc, hải sản cho đến các món cuốn, món chiên với nước sốt đậm đà.

Chất chống oxy hóa từ nấm và rau xanh còn là “trợ thủ” giúp bạn tăng cường khả năng tập trung, ổn định đường huyết và duy trì năng lượng bền bỉ cho cả ngày học tập mà không lo những cơn buồn ngủ “gõ cửa” sau giờ ăn trưa.

“Thế giới xanh” núp ngõ nhỏ

Khi những món chay không chỉ xuất hiện trong căn bếp gia đình, bạn còn có thể khám phá thế giới ẩm thực chay đầy sáng tạo ở các quán ăn trong thành phố. Tọa lạc tại căn biệt thự cổ ở ngõ 208 đường Giải Phóng (Hà Nội), Lục Lam Chay là tọa độ xanh mát dành cho những bữa trưa hay bữa tối thanh đạm của bạn.

Kiến trúc vừa cổ kính, vừa hiện đại của quán chay mùa Hè.

Ngay từ cái tên, “Lục Lam” đã chứa đựng một thông điệp đặc biệt: Lục là màu của thiên nhiên, của sự sống mới nảy mầm; Lam là sắc xanh của bầu trời bao la, gợi sự tĩnh lặng và trí tuệ thiền định. Khi hai sắc xanh hòa vào nhau, Lục Lam Chay trở thành khu vườn yên tĩnh giữa phố phường để bạn tìm lại sự cân bằng.

Chị Nguyễn Hồng Nhung (cô chủ nhỏ của Lục Lam Chay). Nguồn ảnh: NVCC

Thực đơn tại Lục Lam Chay được làm từ nguyên liệu thuần chay, rau củ quả tươi và các sản phẩm từ nấm, đậu. “Ngay từ món khai vị, bạn sẽ nếm được vị thanh mát của phở cuốn kèm salad hay nghe tiếng giòn rụm vui tai từ phồng tôm xúc nấm. Món xôi ruốc nấm, nấm đuôi công chiên gây thương nhớ với vị thơm bùi, không cầu kỳ gia vị; củ quả chấm mắm ruốc, bún hải sản chay lại đậm đà khó quên.” - chị Nguyễn Hồng Nhung (cô chủ nhỏ của Lục Lam) chia sẻ.

Thực đơn ngũ vị mới toanh theo tuần. Nguồn ảnh: Lục Lam Chay.

Đặc biệt hơn, Lục Lam Chay đổi thực đơn mới cho mỗi tuần với những nguyên liệu tươi theo mùa để bạn thường xuyên ghé thăm mà không cảm thấy nhàm chán. Bạn có thể “đổi gió” với ngọn su su xào, đậu hũ muối tiêu, om chuối đậu hay miến xào… Nếu bạn thuộc hội Thiên Bình vốn hay đắn đo vì "món nào trông cũng mlem", muốn thử mọi cực phẩm chay trong tuần mà vẫn muốn bảo vệ túi tiền thì buffet chay 128.000 VNĐ/khách là lựa chọn không thể hợp hơn.

Tận hưởng bữa tiệc giác quan

Để kết lại hành trình vị giác, bạn hãy ghé quầy buffet tráng miệng để thưởng thức chè dưỡng nhan, pudding hoa quả hay chè cốm đượm hương lúa mới. Sau khi quay lại nhà hàng lần thứ hai hay lần thứ ba, bạn hãy gọi thêm các món mình chưa thử.

Quầy tráng miệng với vô vàn lựa chọn. Nguồn ảnh: Lục Lam Chay

Sự kết hợp của bộ đôi tone vàng cổ điển và sắc xanh lục bảo của cây lá trong không gian quán không chỉ điểm tô cho những góc check-in “nghệ cả củ” mà còn mang đến bầu không khí tuyệt đối thư giãn. Bạn có thể ngồi bàn ăn sát cửa sổ đón nắng tự nhiên hay nhâm nhi món chay tại sân ngoài trời tầng một nép mình dưới tàn hoa giấy. Nếu bạn vừa muốn ngắm trọn con ngõ nhỏ thì ban công tầng hai nhìn xuống khoảng sân rợp bóng cây chính là chân ái.

Góc chill xanh mướt mà bạn có thể nghỉ chân. Nguồn ảnh: Lục Lam Chay.