Thứ Tư (7/8) bắt đầu tiết Lập Thu, thời tiết Hà Nội ngày này sẽ thế nào?

Mỗi năm có 24 tiết khí, trong 24 tiết khí có 4 tiết khí bắt đầu các mùa, với tên bắt đầu bằng chữ "Lập": Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông. Tiết Lập Thu là tiết khí thứ 13 trong 24 tiết khí của năm, trước tiết Xử thử và sau tiết Đại thử.

Giải nghĩa theo Hán tự, “lập” có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu, “Thu” chính là mùa Thu. Chính vì thế, có thể hiểu đơn giản, Lập Thu chính là thời điểm bắt đầu của mùa Thu.

Ngày Lập Thu và tiết Lập Thu là hai khái niệm riêng. Tiết Lập Thu 2024 bắt đầu khi tiết Đại thử 2023 kết thúc, bắt đầu từ 7h09' ngày 7/8/2024 đến 21h54' ngày 22/8/2024 Dương lịch. Ngày Lập Thu chính là ngày đầu tiên của tiết Lập Thu. Ngày Lập Thu năm 2024 nhằm vào thứ Tư ngày 7/8 Dương lịch, tức ngày 4/7 Âm lịch.

Vào mùa Thu, ánh sáng, nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm đều giảm, con người cũng dễ mắc các bệnh về hô hấp, xương khớp, suy giảm sức đề kháng. Để nâng cao khả năng miễn dịch, phòng tránh bệnh chuyển mùa, mọi người nên cân bằng công việc và nghỉ ngơi, ăn đủ chất, nhất là các vi chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng.

Tiết Lập Thu là mốc đặc biệt khi mùa Hạ qua đi, mùa Thu bắt đầu tới. Tình trạng nắng nóng đã bắt đầu giảm, những ngày nắng gay gắt ít đi, tiết trời dịu mát hơn. Tuy nhiên, thời tiết vẫn chưa ngả hẳn sang Thu nên nhiệt độ vẫn cao.

Cụ thể, trong ngày bắt đầu của tiết Lập Thu năm nay 7/8, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày 7/8, có mây, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; nhiệt độ ban đêm khoảng 26-28 độ C. Chưa có dấu hiệu của tiết trời Thu mát mẻ.

Cảnh báo, nắng nóng ở những khu vực trên có khả năng còn kéo dài trong những ngày sắp tới. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.