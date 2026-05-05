"Thủ tục trước khi ăn" là trào lưu gì mà đến cả Miss Cosmo 2025 cũng hưởng ứng?

Dương Kiều

HHTO - Trào lưu "Thủ tục trước khi ăn" lan rộng trên TikTok, được nhiều người nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế "đu trend" nhiệt tình.

"Thủ tục trước khi ăn" là trào lưu TikTok mới nổi vào cuối tháng 4/2026, trong đó cư dân mạng hát nghêu ngao giai điệu "Nhờ gió gửi nắng bên anh..." của bài Như Bến Đợi Đò trước khi bắt đầu ăn.

Mạng xã hội TikTok tại Việt Nam thường xuyên sản sinh ra những xu hướng bất ngờ, nhưng ít ai nghĩ rằng một đoạn điệp khúc Bolero da diết lại có thể trở thành "thủ tục trước khi ăn" được hàng chục nghìn người hưởng ứng. Hiện tại, giai điệu điệp khúc bài Như Bến Đợi Đò, hay "Nhờ gió gửi nắng bên anh..." đang tạo nên làn sóng thú vị, thu hút sự tham gia "đu trend" của cả cư dân mạng lẫn nghệ sĩ.

Trào lưu "Thủ tục trước khi ăn" gây sốt trên TikTok.

Trào lưu "Thủ tục trước khi ăn" này bắt nguồn từ một đoạn video ngắn của tài khoản TikTok @03012002_locvo. Trong video, thay vì dùng bữa ngay, người này đã "phiêu" theo giai điệu "Nhờ gió gửi nắng bên anh. Đừng như em ướt đẫm cơn mưa..." với sự tập trung cao độ, nghiêm túc dù tay vẫn đang cầm đũa. Video ngẫu nhiên đời thường này bất ngờ "gây sốt", thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên trào lưu cover như hiện tại.

Không chỉ có cư dân mạng mà nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng hưởng ứng "Thủ tục trước khi ăn". Những video của CONGB, JSOL, Trang Pháp, Rhyder, DJ Mie... khiến cư dân mạng thích thú vì hài hước và duyên dáng Đặc biệt, trào lưu này còn lan ra cả quốc tế khi được Miss Cosmo 2025 - Yolina Lindquist hưởng ứng trên trang cá nhân.

Trào lưu được nhiều người nổi tiếng hưởng ứng.
Rhyder và CONGB thực hiện "Thủ tục trước khi ăn".
Miss Cosmo Yolina Lindquist cũng biết đến trào lưu.
JSOL và Trang Pháp "đu trend" với biểu cảm hài hước.

Thực chất, Như Bến Đợi Đò vốn đã nổi tiếng và được đón nhận nồng nhiệt từ trước đó, chứ không phải đến trào lưu "Thủ tục trước khi ăn" này. Ra mắt vào giữa năm 2021, bài hát do Khánh Ân và Hana Cẩm Tiên thể hiện. Tuy nhiên phải đến 2 năm sau, ca khúc mới chính thức "gây bão" thông qua những bản remix bùng nổ, được dùng làm nhạc nền cho những trào lưu biến hình, hay "CapCut giật giật" trên mạng.

Bản remix của Như Bến Đợi Đò được đón nhận hơn bản gốc.

Tính đến hiện tại, phiên bản "lofi" của Như Bến Đợi Đò đã cán mốc hơn 12 triệu lượt xem trên YouTube. Trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến khác, bài hát cũng sở hữu lượt nghe cao và vẫn được tận dụng cho nhiều dạng video khác nhau trên mạng xã hội.

