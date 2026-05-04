Ngành tang lễ ở Trung Quốc hút lao động trẻ: Sinh viên chưa ra trường đã có việc

HHTO - Tại Trung Quốc, chuyên ngành tang lễ đang thu hút sinh viên trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực. Tỷ lệ cung - cầu chênh lệch lớn, cơ hội có việc làm sớm và môi trường ít áp lực giao tiếp là những yếu tố khiến ngành này được quan tâm.

Chuyện sinh viên theo học chuyên ngành tang lễ không còn là hiện tượng lạ ở Trung Quốc trong vài năm gần đây. Và mức độ quan tâm dành cho ngành học này vẫn chưa hạ nhiệt. Mới đây, hình ảnh một nữ sinh (sinh năm 2005) tại Lạc Dương (Hà Nam, Trung Quốc) bình tĩnh nằm lên bàn thực hành để hoàn thành bài huấn luyện vượt qua nỗi sợ tâm lý thu hút sự chú ý của cư dân mạng.



Trong chương trình đào tạo, bên cạnh lý thuyết về văn hóa tang lễ, sinh viên còn thực hành các kỹ năng như khâm liệm, trang điểm, bảo quản và chăm sóc người đã khuất, cũng như dọn dẹp mộ phần theo yêu cầu. Một số nội dung yêu cầu người học trực tiếp thực hành trong môi trường làm việc thật, lặp lại nhiều lần để tập làm quen và giảm cảm giác sợ hãi.

Với nhiều bạn trẻ Gen Z, sự lựa chọn ngành này đến từ những lý do khá thực tế. Một số sinh viên cho biết họ ưu tiên môi trường làm việc ít phụ thuộc vào giao tiếp xã hội, không đòi hỏi các mối quan hệ phức tạp, thay vào đó tập trung vào chuyên môn và quy trình công việc. Một số khác thì cảm thấy ngành này dễ tìm việc hơn.



Hình ảnh trang điểm cho người đã khuất.

Đằng sau hiện tượng "chưa tốt nghiệp đã có việc" của sinh viên theo học ngành này là sự thiếu hụt nhân lực kéo dài, tỷ lệ cung - cầu là khoảng 1:10. Nhiều đơn vị như nhà tang lễ hay ban quản lý nghĩa trang phải chủ động tiếp cận sinh viên từ sớm để tuyển dụng.

Về thu nhập, mức lương khởi điểm tại các thành phố vừa và nhỏ dao động từ 4.000 - 6.000 NDT/tháng (khoảng 15 - 23 triệu VNĐ). Ở các đô thị lớn, những vị trí kỹ thuật như phục hồi diện mạo cho người đã khuất có thể được nhận lương 8.000 - 15.000 NDT/tháng (khoảng 30 đến gần 60 triệu VNĐ).

Nhân viên kiểm tra nội dung bài văn điếu.

Dù vậy, nếu so sánh với các ngành khác thì đây vẫn là ngành ít người lựa chọn hơn do một số rào cản đi kèm. Định kiến xã hội khiến người làm nghề đôi khi gặp khó khăn trong sinh hoạt cá nhân, từ việc thuê nhà đến duy trì các mối quan hệ. Bên cạnh đó là áp lực công việc khi phải xử lý các ca khó và đối diện thường xuyên với mất mát, dễ khiến con người bị căng thẳng kéo dài.

Trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc, nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm khác nhau. Một tài khoản chia sẻ: "Những ai dám làm nghề này đều là những người dũng cảm, tôi không có can đảm đó. Nhưng đây là công việc có ý nghĩa".

Một tài khoản khác, sau khi vừa lo tang lễ cho người thân, cho biết: "Trước đây tôi cũng kiêng kỵ, nhưng giờ nhìn lại, đây là một nghề cần thiết, giúp người đã khuất ra đi tươm tất".