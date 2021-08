Thủ tướng Singapore và Phó Tổng thống Mỹ đã thử micro thế nào mà cả phòng họp bật cười?

HHT - Trước một buổi họp tại Singapore, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã được mời thử âm thanh bằng cách nói vào micro xem mọi thứ đã chuẩn chưa. Thế rồi cách thử mic của họ đã khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều bật cười thích thú.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa có chuyến thăm Singapore và tại đó, bà đã tham dự nhiều buổi họp quan trọng.

Những buổi họp của các nhà lãnh đạo luôn diễn ra rất nghiêm trang, tuy nhiên, có một khoảnh khắc mà Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore đã khiến không khí trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hẳn.

Ngày hôm qua (23/8), khi chuẩn bị bước vào một buổi họp báo, một người trong phòng họp nói rằng cần phải kiểm tra âm thanh và mời bà Harris thử trước.

Bà Kamala nhanh chóng thử bằng cách đọc vài từ mang tính “tiêu chuẩn”: Một, hai, ba, bốn, năm.

Sau đó, người trong phòng họp lại mời Thủ tướng Lý thử mic. Ông Lý nói vào micro: Hello, hello, rồi bỗng nhiên ông hài hước nói: Baa, baa, black sheep. (Bee, bee, bạn cừu đen). Mọi người trong phòng họp cười ồ lên, còn bà Harris sau khi có vẻ bất ngờ thì cũng bật cười to và nói tiếp ngay: Have you any wool? (Bạn có chút len nào không?).

Baa, baa, black sheep, have you any wool? là câu mở đầu một bài hát thiếu nhi rất phổ biến mà có lẽ gia đình nào có trẻ em thường nghe hoặc học các bài hát tiếng Anh cũng đều biết.

Đây là video màn thử mic thú vị:

Việc Thủ tướng Singapore thử mic bằng một câu hát của trẻ em rồi Phó Tổng thống Mỹ đọc luôn câu tiếp theo khiến nhiều người rất thích thú.

Cư dân mạng đều thấy màn thử mic của hai nhà lãnh đạo như vậy là rất dễ thương, cho nên đoạn video đã được chia sẻ nhanh chóng trên nhiều nền tảng mạng xã hội của Singapore. Ai cũng nói rằng một tình huống ngộ nghĩnh, vui tươi như vậy là rất hiếm có trong các cuộc họp chính thức, thường là rất nghiêm trang, giữa các nhà lãnh đạo ở tầm quốc gia.

Sau khi rời Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Việt Nam vào hôm nay (24/8).

Thục Hân