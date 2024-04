Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.

Theo Công an huyện Mai Châu, chiều ngày 18/4, gia đình anh Hà Văn Chuẩn (xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình) phát hiện hai bé trai có dấu hiệu mệt mỏi, đói, khát, bàn chân phồng rộp sưng tấy đang dắt xe đạp đi qua cổng. Anh đưa hai em vào nhà đưa quần áo mới tắm rửa, cắt tóc và nấu cơm cho ăn.

Biết hai em đi lạc đường, gia đình anh Chuẩn đã liên lạc với Công an huyện Mai Châu để nhờ giúp đỡ. Đại diện Công an huyện Mai Châu đưa hai em về cơ sở chăm sóc, liên lạc với công an địa phương theo địa chỉ hai em cung cấp, cũng như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để tìm người thân.

Theo lời hai em kể lại cả hai là anh em cùng cha khác mẹ. Hai em không được đi học từ nhỏ. Sau khi bố mất thì hai em không biết mẹ đang ở đâu và mẹ cũng chưa từng về thăm, không nhớ mẹ đi từ năm nào. Cả hai em cũng không biết mình quê ở đâu, sinh sống ở đâu, sinh năm nào, họ tên gì, chỉ nhớ mọi người gọi bạn nhỏ là H., bạn lớn hơn là C. và địa danh Mường Chà (công an nghi là huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên). Hai anh em nương tựa vào nhau bằng cách lượm phế liệu, sống trong căn lều dựng tạm ven đường, không biết địa chỉ cụ thể. Hai chiếc xe đạp là hai em được tặng.

Khoảng cách từ huyện Mường Chà tới địa điểm hai em được giúp đỡ ở Mai Châu (Hòa Bình) là quãng đường khoảng 430 km. Câu chuyện của hai anh em nhận được sự quan tâm, thương xót của nhiều cư dân mạng.

Trả lời bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng, trang chính thức của Công an huyện Mai Châu cho biết đã nhận được liên hệ của người thân hai em.

Sau khi xác minh thông tin, sáng 20/4, trang chính thức Công an huyện Mai Châu - Hòa Bình đăng tải sự thật khác hoàn toàn với lời hai em kể lại.

Cả hai cùng tuổi, sinh năm 2009. Bạn cao hơn tên L.A.S, bố là L.A.K, mẹ là S.T.D, hộ khẩu thường trú tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bạn thấp hơn tên L.A.C có bố là L.A.D, mẹ là V.T.S, hộ khẩu thường trú tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Hiện bố mẹ hai em đều đang sinh sống và làm ăn tại nơi thường trú. Gia đình cho biết hai em đã bỏ nhà đi từ ngày 29/3/2024. Tức là tới thời điểm Công an huyện Mai Châu phát hiện là được 21 ngày, từ nơi thường trú đến nơi phát hiện khoảng cách đường bộ gần nhất khoảng 500 km.

Hiện hai em vẫn đang lưu trú tại trụ sở Công an huyện Mai Châu, sức khỏe và tinh thần ổn định. Hiện Công an huyện Mai Châu đang phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng để đưa hai em về nơi cư trú.