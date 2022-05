Thực hư tin đồn "nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo ly hôn: Tất cả chỉ vì đi làm cameo!

HHT - "The Sound of Magic" (tựa Việt: Thanh Âm Phép Thuật) bước đầu thu hút sự chú ý của khán giả nhờ sở hữu dàn diễn viên ấn tượng như Ji Chang Wook cùng hai tân binh chất lượng Hwang In Yeop, Choi Sung Eun. Mỗi nhân vật một hoàn cảnh, một tính cách nên mỗi diễn viên đều gặp những khó khăn và có cách cảm nhận nhân vật khác nhau.