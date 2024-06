Thực hư việc "Aquaman 3" được sản xuất với sự góp mặt của Timothée Chalamet

HHT - Tin đồn về việc Timothée Chalamet đóng chính trong “Aquaman 3” đang được truyền tai, vừa qua thậm chí còn xuất hiện cả “trailer” về phần mới với sự góp mặt của nam diễn viên. Thực hư ra sao?

Timothée Chalamet xuất hiện trong trailer "Aquaman 3"?

Vừa qua, một đoạn trailer dài 83 giây hé lộ một số phân cảnh được cho là củaAquaman 3, thu hút hơn 900 nghìn lượt xem chỉ sau 5 ngày lên sóng. Trailer có sự góp mặt của Timothée Chalamet - một trong những minh tinh được săn đón nhất thời điểm hiện tại. Thoại của nam diễn viên giống vai một kẻ thù mới hoặc một nhân vật phụ tá như Garth, Tempest, đang thách thức Aquaman của Jason Momoa trong triều đại của anh.

Tuy nhiên, tờ The Direct xác minh đoạn giới thiệu trên là giả. Các phân cảnh trong trailer được cắt ghép và dựng từ một số dự án cũ của DC như Justice League (2021), Aquaman (2018) và Aquaman and the Lost Kingdom (2023). Kênh đăng tải đoạn trailer trên có tên KH Studio, cũng là một kênh nổi tiếng với việc tạo đoạn giới thiệu cho các bộ phim giả định, chưa từng được công nhận hay phát hành chính thức.

Ngoài đoạn trailer trên, hầu hết đồn đoán xuất hiện gần đây liên quan đến Aquaman 3 hay sự góp mặt của Timothée Chalamet trong phim đều là những thông tin chưa chính thức, Warner Bros. và DC Studios hiện chưa có bất kỳ phản hồi hay sự xác nhận nào về dự án trên.

Tính khả thi của dự án "Aquaman 3" trong Vũ trụ DC mới

Hai phần phim Aquaman (2018) và Aquaman and the Lost Kingdom đều thuộc DCEU (Vũ trụ Mở rộng DC) - DC cũ. Ở Vũ trụ DC mới, trong số những thành viên cốt lõi của Liên Minh Công Lý, chỉ có một số nhân vật như Superman (Superman), Batman (The Brave and the Bold), Supergirl (Supergirl: Woman of Tomorrow) và Green Lantern (Lanterns) được công bố sẽ có dự án phim riêng. Vì vậy, tương lai của Aquaman trên màn ảnh rộng hiện vẫn là một ẩn số.

Tuy nhiên, đạo diễn James Gunn cũng xác nhận người hâm mộ chỉ biết "chưa đến một nửa" về "Gods & Monsters" - chương đầu của bản kế hoạch mà ông viết cho DC mới. Điều đó có nghĩa là những anh hùng quan trọng như Flash, Cyborg và Aquaman vẫn có cơ hội để phát triển.

Dù nam tài tử Jason Momoa có khả năng cao sẽ không trở lại với vai diễn nữa, Aquaman 3 cũng không xảy ra như trong trailer "giả" trên, nhưng sẽ là một thiếu sót lớn nếu anh hùng Aquaman hay đế chế Atlantis không đóng một vai trò nhất định trong tương lai Vũ trụ điện ảnh DC mà hai nhà làm phim tài năng James Gunn và Peter Safran sắp chiêu đãi khán giả.