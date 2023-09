Thực hư vụ kênh YouTube của Hương Giang "bay màu" sau tranh cãi tại The New Mentor

HHT - Kênh YouTube cá nhân của Hương Giang bất ngờ "bay màu" khiến người hâm mộ chương trình The New Mentor không khỏi hoang mang.

Trưa ngày 5/9, netizen xôn xao khi phát hiện không thể vào xem các tập phát sóng của The New Mentor trên kênh YouTube cá nhân của Hoa hậu Hương Giang. Khi truy cập vào đường link chương trình, hệ thống phản hồi: "Video này không còn khả dụng do người tải lên đã đóng tài khoản YouTube của họ".

Sự cố xảy ra ngay sau tranh cãi nảy lửa của giọng ca Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh với super mentor Hồ Ngọc Hà ở tập 4 The New Mentor. Điều này khiến netizen xôn xao bàn tán: "Hai chị "sóng gió" thổi bay luôn kênh", "Có cảnh nào vi phạm bản quyền sao?", "Trùng hợp hay ê-kíp "chơi chiêu" đây?"...

Tuy nhiên chỉ ít lâu sau đó, kênh YouTube Hương Giang Entertainment đã hoạt động bình thường trở lại. Trước thông tin kênh cá nhân bị "bay màu" sau tranh cãi nảy lửa, đại diện truyền thông phía Hương Giang xác nhận với Hoa Học Trò Online: "Sự cố vừa qua xuất phát từ lỗi hệ thống của YouTube" và hoàn toàn không liên quan đến những lùm xùm đã xảy ra.

Trong diễn biến của tập The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng mới nhất, team Hà Hồ chính thức mất thêm hai chiến binh là Hoàng Yến và Thanh Tuyền khiến giọng ca Cô Đơn Trên Sofa bức xúc chất vấn Hương Giang và Dược sĩ Tiến. Sau bốn tập phát sóng, team Lan Khuê và Hương Giang bảo toàn được 6 "gà chiến", đội Thanh Hằng về nhì với 4 thành viên và team Hà Hồ chỉ còn 2 chiến binh là Như Vân và Lâm Châu.