Thương hiệu "Fast & Furious" vẫn chưa kết thúc sau "Fast X" và "Fast & Furious 11"?

HHT - Tưởng chừng “Fast X” sẽ là phần phim kết thúc thương hiệu dài hơn 2 thập kỷ, nhưng nhà sản xuất đã ra thông báo chính thức tiếp tục sản xuất phần tiếp theo và như vậy "Fast & Furious 11" mới là kẻ nhận "nhiệm vụ" này.

Theo The Hollywood Reporter, Louis Leterrier sẽ tiếp tục chỉ đạo Fast and Furious 11 với vai trò đạo diễn sau khi Fast X khởi chiếu vào ngày 19/5 tới. Nhiều nguồn tin chính thức đã xác nhận đây có thể chỉ là phần phim cuối cùng của tuyến truyện chính trong Fast & Furious, khép lại thương hiệu hành động nổi tiếng kéo dài hơn hai thập kỷ.

Bộ phim đầu tiên trong loạt Fast & Furious được phát hành vào năm 2001, và đạt đến đỉnh cao trong The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), loạt phim khởi đầu với nội dung chủ yếu tập trung vào tốc độ, đua xe. Sau đó, Fast & Furious (2009) là cột mốc chuyển hướng bốn phần tiếp theo sang chủ đề gián điệp, tội phạm.

Về Louis Leterrier, trước khi gia nhập Fast & Furious, ông từng tham gia sản xuất môt số tác phẩm có tiếng như The Transporter 2 (2005), Clash of the Titans (2010) và Now You See Me (2013). Ở mảng truyền hình, Leterrier đạo diễn bộ phim nổi bật Lupin (2021) của Netflix và cả tác phẩm giành giải Emmy - The Dark Crystal: Age of Resistance (2019).

“Louis gia nhập thương hiệu Fast & Furious một cách thuận lợi, với sự hiểu biết mạnh mẽ về loạt phim sau hai thập kỷ. Dưới sự chỉ đạo của anh ấy, Fast X là bộ phim mang lại tất cả các pha hành động ngoạn mục, cảm xúc mà người hâm mộ mong đợi” - Peter Cramer, Chủ tịch Universal Pictures chia sẻ về Louis Leterrier.

Tuy Fast & Furious 11 được xác nhận là phần cuối của chính truyện Fast & Furious nhưng khán giả và người hâm mộ có thể ngầm hiểu rằng đây chưa phải là dấu chấm hết cho thương hiệu điện ảnh đồ sộ này. Nếu hiệu suất truyền thông và doanh thu phòng vé giữ vững phong độ, có khả năng nhiều loạt ngoại truyện cũng như nhân vật mới sẽ được mở rộng trong vũ trụ tốc độ Fast & Furious, điển hình như phần Hobbs & Shaw ra mắt vào năm 2019.

Fast X là phần hậu truyện của F9: The Fast Saga (2021), là phần phim thứ 10 trong mạch truyện chính, và là phần phim thứ 11 trong loạt phim Fast & Furious. Phim được đạo diễn bởi Louis Leterrier và do Justin Lin, Dan Mazeau viết kịch bản.

Fast & Furious X dự kiến ra mắt vào 19/5/2023.