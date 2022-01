Thương Ngày Nắng Về: Đã đến lúc “mẹ chồng đáng sợ nhất phim Việt” méo mặt vì trông cháu

HHT - Khán giả hẳn sẽ rất hào hứng khi xem cảnh bà Hiền - “mẹ chồng đáng sợ nhất màn ảnh Việt” giờ phải nếm trải nỗi vất vả khi phải trông cháu. Trong tập 23 “Thương Ngày Nắng Về”, bà Hiền đã một phen xấu hổ vì hai cháu nội.

Trong tập mới nhất của Thương Ngày Nắng Về, bà Nga đã có pha phản đòn cực đỉnh khi bị thông gia chê bai rằng mình nhiều mùi hôi, chăm cháu không tốt. Bà Nga quyết định đẩy luôn việc đưa đón, chăm sóc hai cháu Sam - So cho bà Hiền để hai đứa trẻ sẽ được thơm tho sạch sẽ giống bà nội.

Vậy là bà Hiền bỗng dưng mua dây buộc mình, phải đưa cả Sam - So đến buổi gặp gỡ bạn bè. Trong khi nhóm bạn ra sức phàn nàn về nhà nào đó mang trẻ con đến quán mà không trông nom thì bà Hiền chỉ biết nín thinh, giả vờ như Sam và So không liên quan gì đến mình. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản đến vậy, Sam So chạy thẳng ra chỗ bà Hiền để mách tội lẫn nhau khiến cho “mẹ chồng đáng sợ nhất phim Việt” tha hồ xấu hổ, tẽn tò trước hội bạn thân.

Cô em út Vân Vân tưởng như vô lo vô nghĩ nhất phim thì cũng chìm trong hàng núi rắc rối. Ở quán, Vân Vân bỗng dưng bị khách hàng chơi xấu khiến cô bị ngã khi bê đồ uống, bị khách mắng mỏ không tiếc lời. Vì sao Vân Vân lại bị hai cô gái lạ mặt dàn dựng chiêu trò để hãm hại? Phải chăng có liên quan tới chuyện anh chàng Bách dạo này thả thính Vân Vân rất tích cực?

Thêm vào đó, bà Nga đã đắn đo suy tính về những gì Vân Trang tâm sự chuyện Vân Vân chỉ đam mê học vẽ. Khi đến trường để hỏi về điểm số của Vân Vân, bà Nga chỉ muốn ngất vì con gái út có kết quá học hành quá bê bết, điểm chuyên cần không đạt mà số môn thi lại cũng rất nhiều. Liệu sự thật phũ phàng này có giúp bà Nga nhận ra rằng hãy để Vân Vân được theo đuổi những gì cô đam mê thay vì ép con gái học thứ mà bà muốn?