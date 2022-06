Thương Ngày Nắng Về: Thực sự thì mẹ kế Nhật Mai đang có mưu đồ gì với Hoàng Duy?

HHT - Từ đêm nay, miền Bắc hạ nhiệt và dịu mát khi mưa giông đổ bộ. Trung Bộ tiếp diễn cảnh nắng nóng đến đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ cán mốc 40 độ C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa giông.

HHT - Người phụ nữ ở Malaysia đang ngồi đằng sau xe máy do con gái đèo thì bỗng nhiên một quả dừa rất to ở cái cây ven đường rơi xuống trúng đầu, khiến cô ngã lăn xuống đất, trông rất nguy hiểm. Nhìn hình ảnh này, cư dân mạng Malaysia có nhiều lời góp ý để đảm bảo an toàn cho người đi trên đường phố.