Thùy Tiên gây ấn tượng ở Miss Grand International 2021 với những thiết kế cắt xẻ hiểm hóc

HHT - Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đại diện Việt Nam tại Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2021 đang được đánh giá rất cao nhờ khả năng hoạt ngôn, năng động và đặc biệt cô gây ấn tượng mạnh với loạt trang phục thiết kế cắt xẻ hiểm hóc.

Có thể thấy, đợt “ra quân” của Miss Grand Vietnam lần này trên đất Thái đã để lại nhiều dấu ấn khó phai. Mỗi lần xuất hiện trong các hoạt động của cuộc thi, Thùy Tiên đều nhận được sự chú ý của đông đảo netizen.

Cô là người đẹp đứng đầu BXH Pre-Arrival do người hâm mộ bình chọn. Mới đây, Thùy Tiên lại xếp thứ hai trong BXH của phần thi Best in Swimsuit (Trình diễn trang phục đồ bơi đẹp nhất) cũng do người hâm mộ bình chọn.

Người đẹp cũng rất “năng nổ” trong việc “khoe” những bộ trang phục mới của mình trong mỗi phần thi lên tài khoản cá nhân trên MXH. Cô gây ấn tượng mạnh với những thiết kế độc đáo, cắt xẻ táo bạo, khoe trọn thân hình khỏe khoắn.

Những ngày đầu, trong buổi trao sash cho đại diện các nước, Thùy Tiên khiến không ít netizen bàn tán khi mặc bộ váy cùng tông màu với đương kim Miss Grand International 2020, người đẹp Mỹ Evelyn Abena Appiah.

Trong ngày hoạt động trên biển, Thùy Tiên diện hai bộ trang phục với tông màu cực kỳ nổi bật, thiết kế cut-out hiểm hóc. Đầu tiên là chiếc váy dài màu cam với những đường cắt xẻ cầu kỳ của NTK Tăng Thành Công.

Tiếp đó là set đồ 2 trong 1 đến từ thương hiệu XITA. Set đồ chuẩn phong cách đi biển, đẹp ấn tượng, giúp Thùy Tiên khoe được mọi ưu thế hình thể.

Tại buổi tiệc tối của ngày thứ 9, Thùy Tiên lại tiếp tục chọn một thiết kế cut-out táo bạo, mang tông màu tím nhạt lấp lánh.

Trong ngày thứ 10 của Miss Grand International 2021, Thùy Tiên “gây bão” với chiếc váy ruby dress mang gam hồng nhạt lấp lánh.

Mới đây nhất trong ngày thi thứ 11, Thùy Tiên lại tiếp tục xuất hiện cực kỳ nổi bật trên bãi biển với một thiết kế đính cườm lấy cảm hứng từ những nàng tiên cá.

Với phong độ hiện tại, Thùy Tiên được rất nhiều chuyên trang sắc đẹp và cả những cựu Miss Grand International chú ý. Người đẹp được dự đoán sẽ lọt Top 10, thậm chí Top 5 chung cuộc của Miss Grand International năm nay.