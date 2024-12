Tiến sĩ An: Lan tỏa kiến thức dược học trên nền tảng số

Trong thời đại kỹ thuật số, việc tiếp cận thông tin y tế trở nên dễ dàng hơn nhưng đi kèm với nguy cơ về nguồn tin không chính xác, thiếu cơ sở khoa học. Đứng trước thực tế này, Tiến sĩ Lê Ngọc An, giảng viên Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đã sử dụng TikTok để lan tỏa những kiến thức hữu ích đến cộng đồng.

Từ nhà khoa học đến tiktoker

Tốt nghiệp với học vị Tiến sĩ và có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu nhiều năm, Tiến sĩ Lê Ngọc An được biết đến như một chuyên gia đầu ngành dược. Nhưng thay vì chỉ gói gọn kiến thức trong giảng đường, anh chọn cách đưa chúng đến gần hơn với cộng đồng thông qua nền tảng TikTok. Đây là sự thay đổi trong phương thức truyền tải kiến thức, cũng là cách để anh tiếp cận gần hơn với cộng đồng.

Chia sẻ về hành trình sáng tạo, Tiến sĩ An cho biết anh bắt đầu việc sáng tạo nội dung từ vài năm trước, với mục tiêu sử dụng video ngắn để làm cầu nối giữa kiến thức y học và cuộc sống hàng ngày. Không có một “ekip khủng” đứng sau, mọi công đoạn từ lên ý tưởng, quay phim đến chỉnh sửa đều do anh và một đội nhóm nhỏ thực hiện. Anh luôn đặt mình vào vị trí của khán giả, biến những kiến thức phức tạp thành thông tin gần gũi, hữu ích.

Sự chuyển đổi này là cách Tiến sĩ An thể hiện tâm huyết với nghề, đồng thời mở ra một kênh giáo dục sáng tạo, hiệu quả. Đối với anh, sáng tạo nội dung không phải một cuộc “dạo chơi” mà là hành trình nghiêm túc, với mong muốn góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh hơn thông qua kiến thức khoa học.

Cẩn trọng với các kênh tư vấn sức khỏe

Ngày nay, việc tiếp cận các kênh tư vấn sức khỏe trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, Tiến sĩ An cảnh báo không phải tất cả các nguồn thông tin này đều chính xác hoặc đáng tin cậy. Anh nhấn mạnh việc chọn lọc và tiếp nhận thông tin đúng đắn là yếu tố vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Theo Tiến sĩ An, điều đầu tiên mọi người cần lưu ý là tìm đến những kênh uy tín, do các chuyên gia y tế có trình độ và các tổ chức đáng tin cậy vận hành. Những thông tin từ các nguồn này thường có cơ sở khoa học rõ ràng, giúp người xem an tâm hơn khi áp dụng. Anh cũng đặc biệt cảnh báo về các trào lưu sức khỏe trên mạng xã hội. “Những phương pháp hay sản phẩm ‘thần thánh’ chưa được kiểm chứng không chỉ không hiệu quả mà đôi khi còn gây hại”, Tiến sĩ chia sẻ.

Một điều quan trọng khác là không nên tự ý sử dụng thuốc hay áp dụng các phương pháp điều trị dựa trên thông tin chưa được kiểm chứng. Đối với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, Tiến sĩ An khuyến cáo người xem nên tìm đến bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia y tế để được tư vấn kỹ lưỡng và chính xác. Ngoài ra, người xem cần đặt câu hỏi về nguồn gốc thông tin, tránh tiếp nhận mù quáng những nội dung thiếu dẫn chứng khoa học.

“Chọn lọc thông tin y tế không chỉ giúp bạn bảo vệ sức khỏe mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc phải những sai lầm đáng tiếc”, Tiến sĩ An kết luận.

Là nhà giáo dục, nhà khoa học, Tiến sĩ An xác định việc lan tỏa kiến thức y học không chỉ dừng ở phạm vi trường học mà cần tiếp cận rộng rãi hơn đến mọi tầng lớp trong xã hội. Vì vậy, anh xem Tiktok và các nền tảng MXH khác như một phần quan trọng trong sứ mệnh giáo dục cộng đồng.

Thời gian tới, Tiến sĩ An dự định mở rộng và phát triển các nội dung giáo dục về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là trên TikTok và Facebook. Các chủ đề về y tế, sức khỏe tinh thần, dinh dưỡng và các phương pháp chăm sóc sức khỏe tổng thể sẽ được tiến sĩ đào sâu để đáp ứng nhu cầu cộng đồng.

Bên cạnh việc “chơi TikTok”, Tiến sĩ An vẫn luôn coi trọng công việc giảng dạy tại Đại học Y Dược. Với anh, việc truyền đạt kiến thức y khoa chất lượng cho sinh viên là điều vô cùng quan trọng. Anh không ngừng nâng cao chuyên môn của bản thân, cải tiến phương pháp giảng dạy và nghiên cứu để mang lại những kiến thức mới nhất, bổ ích nhất cho các thế hệ sinh viên ngành y.

Với sứ mệnh lan tỏa kiến thức dược học, Tiến sĩ An đã và đang truyền cảm hứng cho cộng đồng về ý thức chăm sóc sức khỏe. Cùng chờ đón những dự án tiếp theo và đừng quên theo dõi anh trên TikTok để nhận được những kiến thức hữu ích, giúp bạn và gia đình sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày!

Kênh Tiktok của Tiến sĩ An: https://www.tiktok.com/@tsdsngocan