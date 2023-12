Tiền truyện Mad Max: "Thần Sấm" Chris Hemsworth đối đầu "Gambit Hậu" Anya Taylor-Joy

HHT - Không chỉ đánh dấu sự trở lại của “Thor” Chris Hemsworth sau khoảng thời gian vắng bóng, “Furiosa: A Mad Max Saga” còn mang đến cho khán giả một nàng Anya Taylor-Joy gai góc, thiện chiến khi hóa thân Furiosa - một nữ chiến binh thời tận thế.

Hãng Warner Bros. vừa tung trailer đầu tiên cho Furiosa: A Mad Max Saga (Tựa ngắn: Furiosa). Đây được xem là tiền truyện của bom tấn Mad Max: Fury Road (2015), khi nội dung chính xoay quanh cuộc hành trình của nữ chiến binh Furiosa thời niên thiếu.

Câu chuyện bắt đầu khi thế giới đi đến bờ vực sụp đổ, Furiosa bị bắt cóc và rơi vào tay một băng đảng trên sa mạc có tên “Biker Horde”. Theo những gì nhà phát hành tiết lộ, nhóm này được dẫn dắt bởi Lãnh chúa Dementus (Chris Hemsworth thủ vai). Dementus vốn là một người có tính cách tàn bạo, thích chơi đùa với sinh mệnh của kẻ khác, đặc biệt là những nô lệ.

Ngày nọ, Biker Horde chạm trán băng Citadel của The Immortan Joe (Joe Bất Tử). Khi thời thế trở nên hỗn loạn do hai tên bạo chúa tranh quyền thống trị, cô gái nhỏ bé Furiosa phải tìm mọi cách để sống sót và tìm đường về nhà.

Nhân vật Furiosa lúc trưởng thành trong Mad Max: Fury Road vốn do nữ diễn viên Charlize Theron thủ vai. Đến Furiosa: A Mad Max Saga, vai diễn này về tay “nàng hậu” Anya Taylor-Joy. Anya sinh năm 1996, là nữ người mẫu, diễn viên người Mỹ gốc Argentina. Cô nàng từng ghi dấu tên tuổi với loạt tác phẩm nổi tiếng như The Witch (2015), Emma (2020), đặc biệt là The Queen's Gambit (2020).

Đạo diễn George Miller chia sẻ, việc ông chọn Anya Taylor-Joy thay thế Charlize Theron chủ yếu là để “tiết kiệm kinh phí”. Nếu để Charlize Theron diễn Furiosa thời niên thiếu, nhà sản xuất có thể dùng đến công nghệ “Trẻ hóa” trong quá trình xử lý hình ảnh.

Thủ thuật này từng được vị đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese sử dụng trong Irishman (2019) - tác phẩm từng rinh về 10 giải Oscar. Tuy nhiên, George Miller cho rằng công nghệ trên quá đắt đỏ, gây tốn kém. Đồng thời không có gì đảm bảo rằng đầu tư quá tay này sẽ cho ra lò một Furiosa trẻ mà ông thật sự ưng ý.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Anya Taylor-Joy vốn gây ấn bởi tạo hình tóc vàng, da trắng, đậm chất tiểu thư trời Tây. Tuy nhiên, trong Furiosa: A Mad Max Saga, Anya để tóc đen, thậm chí là cạo trọc để phù hợp với mô tả của nhân vật. Dù chưa chứng thực được diễn xuất của Taylor trong tác phẩm này ra sao, nhưng nhiều khán giả quốc tế đã dành lời khen cho tính “dấn thân” của cô nàng.

Việc dám rũ bỏ hình tượng nàng thơ, hóa thân vào một nhân vật hoang dã như Furiosa là điều không dễ dàng với Anya Taylor-Joy. Thậm chí, một số người còn đặt kỳ vọng rằng cô nàng sẽ đem đến màn trình diễn xuất sắc tương tự Anne Hathaway trong Les Miserables (2012).

Furiosa: A Mad Max Saga hiện đã hoàn thiện khâu hậu kỳ, dự kiến ra rạp vào ngày 23/5/2024.