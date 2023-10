Hôn lễ của Anya Taylor-Joy: Váy cưới thiết kế riêng, lễ đường đẹp như cổ tích

HHT - Hôn lễ được tổ chức vào cuối tuần vừa rồi, nhưng đến nay, những hình ảnh của cô dâu Anya Taylor-Joy mới được tung ra. Không chọn mẫu váy cưới màu trắng phổ thông, mỹ nhân của "Gambit Hậu" diện mẫu váy độc đáo được Dior thiết kế riêng.

Tháng 7/2022, truyền thông quốc tế đưa tin nữ diễn viên Anya Taylor-Joy và nam ca sĩ/ diễn viên Malcolm McRae đã đăng ký kết hôn. Đầu năm nay, cặp đôi được bắt gặp tại Venice (Ý) - nơi mà nhiều người cho rằng cả hai đang khảo sát địa điểm tổ chức cho hôn lễ. Và cuối cùng, lễ cưới xa hoa của Anya Taylor-Joy và Malcolm McRae đã chính thức diễn ra vào ngày 30/9 (theo giờ địa phương).

Rạng sáng 3/10, một vài hình ảnh của cô dâu và khách mời mới được tung ra. Anya mặc váy cưới, "thả dáng" bên ban công nơi tổ chức hôn lễ, xinh đẹp, kiêu sa, được dân mạng xuýt xoa xinh đẹp như nàng Juliet.

Không diện lễ phục màu trắng truyền thống, Anya Taylor-Joy khoác lên mình chiếc váy màu nude được Dior thiết kế riêng. Bộ váy voan, được điểm xuyết bởi họa tiết cầu kỳ, xòe nhẹ tinh tế giúp Anya trông lộng lẫy, sang trọng như một nàng công chúa. Voan cài tóc màu trắng dài làm tăng nét cổ điển và tinh tế.

Có khoảng 150 khách mời tại lễ cưới của cặp đôi, một vài ngôi sao có thể kể đến như Julia Garner, Cara Delevingne, Nicholas Hoult, Keleigh Sperry, Miles Teller...

Lễ đường được đặt tại cung điện Palazzo Pisani Moretta của thành phố lãng mạn bậc nhất nước Ý - Venice. Được xây dựng vào thế kỷ XV, cung điện Palazzo Pisani Moretta từng là nơi ở lâu đời của gia tộc Pisani-Moretta. Sau nhiều lần tu sửa, cung điện này vẫn giữ trọn nét cổ điển đẹp như tranh vẽ. Khách mời tới hôn lễ phải di chuyển bằng thuyền để tới đây.

Sau hôn lễ, theo tờ People, Anya và Malcolm đã cùng ăn sáng muộn tại khách sạn St.Regis gần đó.

Anya Taylor-Joy là bóng hồng đắt giá của màn ảnh Hollywood. Cô gia nhập làng phim từ năm 2014, gây ấn tượng với thể loại phim kinh dị, tâm lý như The Witch (2017), Split (2016)... Vai chính trong The Queen's Gambit đã giúp tên tuổi của Anya vụt sáng toàn cầu, mang về 2 giải nữ chính xuất sắc tại Emmy và Quả Cầu Vàng. Malcolm McRae là thành viên ban nhạc More, trực thuộc hãng Warner Music. Cả hai gặp nhau tại buổi ra mắt phim của The Queen's Gambit vào tháng 3/2021. Malcolm đã sáng tác một bài hát tặng cho Anya vào 2 ngày sau. Tại bữa tiệc tiền Oscar 2022, Anya và Malcolm lần đầu công khai mối quan hệ tình cảm trước công chúng.